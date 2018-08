Szybcy i Wściekli przyjadą do Polski! Bilety już w sprzedaży

Szybcy i Wściekli wystąpią na żywo w Arenie Gliwice 23 i 24 listopada 2018. Sprzedaż biletów już się rozpoczęła.

To widowisko na żywo, które przeniesie miłośników serii wprost do świata Szybkich i Wściekłych odtwarzając najsłynniejsze i najbardziej emocjonujące sceny z filmów obfitujące w popisy kaskaderskie i nowe wątki. Szybcy i Wściekli Live zabiorą widzów w niesamowitą podróż – w sam środek akcji tego wielkiego kinowego przeboju Universal Pictures. Na europejskiej trasie znalazły się już Austria, Belgia, Dania, Francja, Niemcy, Portugalia, Szwajcaria i Wielka Brytania; wkrótce dołączą do niej także Czechy.