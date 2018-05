Sztuczna inteligencja ma kierować ruchem. Nowy pomysł na korki

Toyota Mobility Foundation nawiązała współpracę z Alan Turing Institute, aby opracować nowy sposób planowania miast i zarządzania nimi. Celem projektu jest zwiększenie płynności ruchu dzięki wykorzystaniu sztucznej inteligencji.

Zespół postawił sobie kilka celów. Zamierza wprowadzić sztuczną inteligencję do systemów kontroli sygnalizacji świetlnej, zbudować platformę do przetwarzania interaktywnych danych, by monitorować i przewidywać zachowania uczestników ruchu i testować różne scenariusze planowania komunikacji. Możliwe jest także opracowanie nowych systemów współpracy dla operatorów flot i zarządów miast, na przykład by dzielić się danymi na temat zagęszczenia ruchu lub zanieczyszczenia powietrza i zapobiegać nawarstwianiu się tego rodzaju problemów, zanim spowodują poważniejszy kryzys.