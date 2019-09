Szkło prawdę ci powie. Jak czytać oznaczenia na samochodowych szybach?

Samochodowe szyby oznaczane są w charakterystyczny sposób, który dla laika stanowi jedynie ciąg losowych znaków. Każdy z nich kryje jednak w sobie ważne informacje, które mogą okazać się pomocne np. podczas zakupu auta używanego i oceny jego bezwypadkowości.

W większości przypadków oznaczenia samochodowych szyb znajdziemy w jednym z ich dolnych rogów. Na szczycie kolumny znaków pierwsze miejsce zajmuje zazwyczaj nazwa producenta pojazdu lub samej szyby. W kolejnym rzędzie umieszczony jest okrągły symbol z literą E oraz towarzyszącą jej cyfrą. To znak homologacyjny szyby różny w zależności od kraju produkcji. W pojazdach niemieckich będzie to symbol "E1".

Przejdźmy do kolejnego rzędu zapoczątkowanego symbolem 43R – znajdziecie go na większości samochodowych szyb. 43R z rozwinięciem to nawiązanie do regulaminu homologacji europejskiej komisji gospodarczej wraz ze wskazaniem konkretnego regulaminu i homologacji. Np. 43R-009007.