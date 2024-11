Szeroka oferta PolisaOnline.pl – OC, AC i NNW przez Messengera

PolisaOnline.pl to przykład insurtecha, czyli firmy działającej w obszarze ubezpieczeń, która do przedstawiania swoim klientom produktów lub usług wykorzystuje nowoczesne technologie. Inteligentne systemy zarządzania polisami, automatyczne wyceny szkód, pomocne chatboty – to już nie wizja przyszłości, lecz rzeczywistość. W przypadku PolisaOnline.pl mamy do czynienia z połączeniem dwóch kompatybilnych rozwiązań – zaawansowanego bota opartego o OpenAI oraz narzędzia do konwersacji online od Meta.