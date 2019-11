Stop zwisającym nogom w aucie

Podróże w samochodzie są zazwyczaj męczące. Zwłaszcza dla dzieci, które nie mają świadomości czasu i droga dla nich wydaje się nie mieć końca. Fakt, że muszą siedzieć w jednej, nie zawsze wygodnej pozycji w fotelikach, nie sprzyja komfortowi jazdy. Co więc zrobić, by podróż dla dzieci była jak największą przyjemnością?

Pozycja w foteliku a bezpieczeństwo na drodze

Wygoda ma znaczenie!

To w jakiej pozycji będzie podróżowało nasze dziecko ma ogromny wpływ na jego wygodę. To z kolei przekłada się na komfort jazdy innych pasażerów, ponieważ jeśli dziecku będzie wygodnie, będzie spokojniejsze i mniej marudzące. Podparcie pod nogami niweluje źródło negatywnych bodźców, które odczuwa się podczas jazdy samochodem. Dzięki odpowiedniej pozycji chronimy nóżki przed problemami z krążeniem krwi prowadzącymi do drętwienia. Dodatkowo, zapewniając oparcie dla stóp szkraba dbamy także o jego stawy, które nie są obciążone ciężarem własnym, siłą grawitacji czy przeciążeniami podczas manewrów drogowych.

Skupiony rodzic

Kierowcy z pewnością znają to uczucie, kiedy podróżując z dziećmi ciągle są kopani w oparcie fotela. To nie tylko dekoncentruje kierującego pojazdem, ale jest też zwyczajnie irytujące. Jednak, gdy zapewnimy szkrabowi podnóżek, który będzie podtrzymywał nogi, unikniemy takich zachowań. Dziecko będzie czuło się komfortowo, a kierujący pojazdem będzie mógł w pełni skupić się na jeździe samochodem. Oczywiście warto wspomóc się także ulubioną przytulanką czy książeczką naszej pociechy, która zajmie rączki i „głowę”, tak by jego uwaga była jak najbardziej skupiona na czymkolwiek innym, niż dłużąca się jazda samochodem.

Aby zapewnić dziecku komfort jazdy idealnie sprawdzi się podnóżek firmy KneeGuardKids, który z łatwością możemy zabrać ze sobą w każdą podróż. Ma on dwa warianty montażu, dzięki czemu nada się zarówno dla małych dzieci do 3 lat, jak i dla większych, powyżej 4 roku życia. Jest kompatybilny ze wszystkimi fotelikami samochodowymi, które ustawione są przodem do kierunku jazdy. Pasuje też do każdego auta, w którym jest min. 22 cm wolnej przestrzeni za przednim fotelem. Instalacja jest intuicyjna, a zakres regulacji pozwala ustawić odpowiednią wysokość podnóżka, idealnie do długości nóg dziecka – 3 minuty i gotowe! Dla mniejszych dzieci producent przewidział nawet zmianę kąta podparcia stawu skokowego. Wszystko po to, by dzieciom było wygodniej i nóżki odpoczywały w trakcie jazdy. Podnóżek to proste w montażu wybawienie dla rodziców, którzy mają problem, by okiełznać samochodowych rozrabiaków.