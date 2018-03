SsangYong prezentuje koncept elektrycznego SUV-a. Tak ma wyglądać produkcyjna wersja

W Genewie zadebiutował koreański SUV z napędem elektrycznym, który jest zwiastunem produkcyjnego Korando. Oczywiście na prąd. SsangYong e-SIV EV może trafi na rynek już w 2020 r.

Gdyby zaprezentował go Hyundai lub Kia, bylibyście pewnie zawiedzeni, ale SsangYong to firma, która wciąż nie kojarzy się z wybitnymi projektami konceptów. A jednak od kilku lat zaskakują. I tym razem nie zawiedli.

Jak się dobrze przyjrzeć, to widać, że przywiązano sporo uwagi do detali. A z drugiej strony można docenić to, że e-SIV nie jest jednym z tych projektów science-fiction, które i tak nigdy nie trafią do salonów. Tu mamy formę, która zapowiada produkcyjny model. Kokpit samochodu jest oczywiście cyfrowy i pewnie daleki od produkcyjnego.