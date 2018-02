Sprzedaż pojazdów elektrycznych w Polsce i Europie

W 2017 r. w Unii Europejskiej sprzedano w Europie 216 566 pojazdów elektrycznych. To o 39 proc. więcej niż w roku 2016. Obserwatorium Rynku Paliw Alternatywnych ORPA.PL analizuje najnowsze dane Europejskiego Stowarzyszenia Producentów Samochodów (ACEA), dotyczące liczby rejestracji samochodów w UE.

Popyt na pojazdy elektryczne (EV), w tym samochody całkowicie elektryczne (BEV), hybrydy plug-in (PHEV) i wodorowe (FCEV) w państwach należących do Unii Europejskiej stale rośnie – wynika ze statystyk ACEA. W czwartym kwartale 2017 r. w UE sprzedano 64 447 samochodów tego typu. Oznacza to wzrost o 29,1% w stosunku do analogicznego okresu w 2016 r. (49 902 szt.). EV cieszyły się największą popularnością w Niemczech (17 694 szt.), w Wielkiej Brytanii (11 863 szt.) oraz we Francji (10 254 szt.). W Polsce sprzedano 369 pojazdów elektrycznych – o 146% więcej niż w czwartym kwartale 2016 r.

Ogólnie w 2017 r. klienci z Unii Europejskiej nabyli 216 566 EV – o 39% więcej niż rok wcześniej (155 757 szt). W przekroju dwunastu miesięcy najwięcej pojazdów elektrycznych sprzedano w Niemczech (54 617 szt.), Wielkiej Brytanii (47 298 szt.) i Francji (36 835 szt.). Polska zakończyła 2017 r. wynikiem 1 068 EV, które wyjechały z salonów. To wzrost o 87,7% w porównaniu do 2016 r. Nad Wisłą sprzedano 585 hybryd plug-in (+44,8% r/r) oraz 439 samochodów całkowicie elektrycznych (+306,5 r/r).

- W ubiegłym roku Polska odnotowała jeden z największych przyrostów sprzedaży pojazdów w pełni elektrycznych spośród wszystkich państw członkowskich Unii Europejskiej. Ten fakt oczywiście cieszy, jednak pamiętajmy, że liczby są nadal niskie, szczególnie w porównaniu z wynikami osiąganymi przez kraje Europy Zachodniej – mówi Jan Wiśniewski z Obserwatorium Rynku Paliw Alternatywnych ORPA.PL. – Nie ma się jednak czemu dziwić. EV są nad Wisłą bardzo drogie, zwłaszcza biorąc pod uwagę zarobki przeciętnego Polaka, a nabywcy samochodów napędzanych energią elektryczną nie mogą liczyć na jakiekolwiek wsparcie ze strony państwa. Oczywiście, uchwalona przez parlament ustawa o elektromobilności i paliwach alternatywnych jest krokiem w dobrym kierunku, jednak to ciągle mało. Zachęt dla klientów zainteresowanych zakupem EV powinno być więcej, inaczej rynek będzie się rozwijał bardzo powoli.

