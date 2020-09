Sprzedaż motocykli z powodu pandemii spadła o blisko 30 proc.

Różnica sięgająca 9 mln przekłada się na niemal 30-procentową stratę w stosunku do pierwszych 8 miesięcy roku 2019. Wyniki nie są zaskakujące. Pierwsze miesiące po wybuchu pandemii wiązały się bowiem z niemalże całkowitym zamrożeniem sprzedaży, a sezon rozpoczął się z wyraźnym opóźnieniem.

Mimo to do końca sierpnia na świecie udało się sprzedać 21,9 mln jednośladów - donosi portal visordown.com. Co warte odnotowania, sierpień okazał się pierwszym miesiącem z niewielkim, 9-procentowym wzrostem sprzedaży. Jeśli tendencja się utrzyma, straty na koniec roku nie będą aż tak bolesne, jak początkowo przewidywano.