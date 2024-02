Sprawdzają moc i prędkość maksymalną rowerów. Pierwsze mandaty już się posypały

Holandia to kraj, który wprost kojarzy się z rowerami, a od kilku lat na masową skalę mieszkańcy używają rowerów elektrycznych. Niestety w związku z tym znacząco wzrosła liczba wypadków z udziałem rowerów. Jak twierdzi holenderski rząd, wynika to m.in. z nielegalnych modyfikacji zwiększających im moc, co jest niezgodne z prawem.