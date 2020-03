Sprawdź swoje punkty karne przez Internet

Jeśli jesteście kierowcami, pewnie wiele razy zastanawialiście się, ile punktów karnych zgromadziliście na swoim koncie i czy nie grozi Wam konieczność powtarzania egzaminu na prawo jazdy lub wręcz cofnięcie uprawnień. Dowiedzcie się, jak w łatwy sposób sprawdzić liczbę swoich punktów karnych, co grozi za przekroczenie limitu i kiedy punkty karne się przedawniają.

Jak można sprawdzić, ile masz punktów karnych?

Każdy może sprawdzić, ile punktów karnych uzbierał na swoim koncie jako kierowca. Co istotne, możliwe jest tylko sprawdzenie swoich punktów. Nie ma szans, abyście poznali liczbę punktów uzbieranych przez znajomych, czy sąsiadów i na odwrót – oni Waszych też nie sprawdzą. Najprościej i najszybciej jest to zrobić przez internet, bez konieczności wizyty na komisariacie. Jedyne, co musicie mieć to profil zaufany. Jeśli do tej pory go nie założyliście, zróbcie to od ręki (i za darmo) na stronie www.pz.gov.pl.