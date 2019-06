Spotawheel.pl - jak bezpiecznie i szybo kupić samochód używany

Tak szybko, jak nasze zwyczaje konsumenckie zmieniły się w ostatnich latach, a technologia przyniosła nowe zachowania „online”, proces kupowania i sprzedawania używanego samochodu w Polsce pozostaje praktycznie w stagnacji przez wiele lat! Czy w Polsce jest możliwy zakup auta z rzeczywistym przebiegiem oraz prawdziwą historią w sposób nowoczesny, szybki i prosty?

Klient nadal ma do wyboru kilka możliwości zakupowych. Nadal trzeba wybierać między czasami ryzykownym zakupem auta u dealera a niekończącym się procesem selekcji i poszukiwania auta przez portale, aukcje i ogłoszenia wystawione przez osoby prywatne.

To wszystko powoduje, że czas poświęcony na szukanie auta jest bardzo wydłużony. Badania pokazują, że przeciętnie szukamy auta około 6 miesięcy od momentu podjęcia decyzji o zakupie. Ile tak naprawdę aut jesteśmy w stanie sprawdzić i przetestować zależy tylko od naszego zaangażowania i poświęconego czasu?

Klient traci mnóstwo czasu na telefony, spotkania ze sprzedającymi, jazdy próbne i niestety to wszystko czasami nie przybliża do zakupu upragnionego auta. Ważnym elementem jest również historia auta oraz jego rzeczywisty przebieg. To jest element, który trudno zweryfikować w precyzyjny sposób. Tutaj musimy się posiłkować niekiedy rzeczoznawcami, którzy są w stanie sprawdzić auto. Niestety to powoduje uszczuplanie naszego budżetu o kilkaset złotych jeszcze przed zakupem auta. Brak zaufania to najważniejszy czynnik, który ma wpływ na ostateczne podjęcie decyzji zakupowej.

Na rynku funkcjonuje wielu dealerów samochodów używanych, którzy oferują dużą liczbę aut, jazdy próbne oraz system finansowania. Ale jest również Spotawheel.pl. Dealer samochodów używanych, który wprowadził bardzo innowacyjny system sprzedaży w Polsce. Połączenie nowych technologii oraz pakietu bezpieczeństwa dla kupującego. Jeszcze nigdy dotąd zakup samochodu używanego nie był tak bezpieczny i poprowadzany w taki sposób.

Spotawheel.pl stawia przede wszystkim na transparentność sprzedaży, oszczędność czasową oraz formę sprzedaży ALL IN ONE. Co to w praktyce oznacza?

Kupujący otrzymuje raport 180+, który ukazuje w jakiej kondycji jest dane auto. Bilans auta zawiera zestawienie z ponad 180 punktów kontrolnych. W łatwy sposób dowiadujemy się jaka była historia auta zanim trafiło do sprzedaży. Każde auto jest dogłębnie sprawdzane zanim zostanie skierowane do dalszej „odsprzedaży”. Tylko 1 na 20 samochodów przechodzi pomyślnie testy Spotawheel.pl.

Kolejnym elementem jest prawo zwrotu w terminie do 7 dni. Klient ma prawo zwrotu zakupionego auta bez podania przyczyny. Śmiało można stwierdzić, że podczas kupowania auta nie ma czasu na prawdziwe testy. 20 czy 30 minut to zdecydowanie za mało. Dlatego Spotawheel.pl wychodzi z założenia, że każdy Klient musi mieć odpowiednio dużo czasu, żeby móc właściwie przetestować zakupiony samochód.

I najważniejszy aspekt, który w chwili obecnej pozostawia w tyle wszystkich konkurentów i dealerów samochodów używanych. Nawet do 5 lat gwarancji na auta używane. Tak długiego okresu gwarancyjnego nie oferuje obecnie na rynku żaden z dealerów samochodów używanych.

Taka gwarancja to prawdziwy benefit dla Klienta. Nie trzeba już się martwić dodatkowymi, ewentualnymi naprawami. Jeżeli mielibyśmy przełożyć koszt takiej gwarancji na finansową oszczędność dla Klienta, to koszt takiej gwarancji może sięgać nawet 10 000 złotych w ciągu tego okresu. Dlatego gwarancja to zdecydowanie najmocniejszy element zakupu auta w Spotawheel.

Nowoczesna i przyjazna forma związana z „test drivem”. Przeprowadzenie jazdy próbnej pod domem zainteresowanej zakupem osoby. Jest to bardzo nowatorskie i „pro-klienckie” podejście do sprzedaży aut używanych. Wyobraźmy sobie ile czasu możemy zaoszczędzić korzystając z usługi w postaci „test drive door to door”.