Sposób na ochronę przed "kradzieżą na walizkę". Wystarczy folia aluminiowa

i już zamknięte technologia rozwija się w niewyobrażalnym tempie I choć korzystamy z jej dobrodziejstw często stajemy się także i ofiarami tak jest na przykład system bezkluczykowego dostępu do samochodu właściciele aut w takim rozwiązaniem z pewnością docenią wszelkie jego zalety ale niestety muszę się także liczyć z zagrożeniem któremu na imię kradzież na walizkę w skrócie działa to w ten sposób gdy wracamy do domu najczęściej zostawiamy kluczyki w pobliżu drzwi to wykorzystują złodzieje jeden z nich podchodząc do naszych ze specjalnym urządzeniem przechwytuje sygnał emitowany z kluczyka i wysyła go do drugiego przestępny który już stoi przy naszym samochodzie to twoim urządzeniem elektronika samochodu myśli że do auta próbuje dostać się w twoim kluczykiem a odpalanie silnika pozostaje formalnością cały proces trwa zaledwie kilkadziesiąt sekund policja co jakiś czas apeluje aby na własną rękę zabezpieczyć się przed złodziejami polecanych metod wymienia między innymi dodatkowe zabezpieczenie antywłamaniowe specjalne pokrowce na kluczyki które zakłócają sygnał czy nawet zamykanie kluczyków w metalowym pudełku Większość z nich wymaga jednak pewnego nakładów dziś jednak sprawdzimy jedno z najprostszych i najtańszych metod rekomendowanych przez policję którą jest owinięcie kluczyka w folię aluminiową początek jednak pokażesz że kluczyk nie zawinięte w folię spełnia swoją funkcję zamykamy samochód Otwieramy go wszystko działa jak należy zabijmy teraz kluczyk w folii zawijamy go tak żebym cały czas mógł wyczuć przyciski otwierające kluczyk zawinięty odchodzę na pewno odległość i sprawdzamy naciskam reakcji brak oceny bliżej Proactive ciąży brak wchodzę już W samym samochodzie stoję System nie działa żeby jednak pokazać że nie wyjąłem baterii wyjmuje kluczyk z samochodem się otwiera jak widać nawet jedną z najstarszych metod jesteśmy w stanie skutecznie ochroni cię przed złodziejami