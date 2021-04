Spektakularne mycie felg aluminiowych - Krwawa Felga Tenzi

Wielu kierowców myje koła tymi samymi preparatami co resztę nadwozia. Jednak już po kilku tygodniach takiej pielęgnacji, nawet na często mytych felgach można zauważyć czarny osad, którego nie usuwa nawet szorowanie szczotką. To metaliczny pył pochodzący z klocków hamulcowych rozgrzanych podczas hamowania. Nie rozpuszczą go preparaty typu aktywna piana, ani mycie proszkowe na myjni bezdotykowej. Te środki dedykowane są do brudu drogowego, który najczęściej jest pochodzenia organicznego.