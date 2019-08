Śmieciarka staranowała cztery auta. Kierowcy nie było w kabinie

Do niebezpiecznego zdarzenia doszło w piątek, w Gorzowie Wielkopolskim, na jednym z głównych skrzyżowań. Śmieciarka, która samoczynnie stoczyła się z górki, staranowała cztery pojazdy osobowe. Jej kierowca, który próbował wskoczyć do kabiny, został ranny i trafił do szpitala.

Śmieciarka taranowała samochody. Na szczęście ruch był niewielki (Youtube.com, Fot: gorzowianin.com)

Całą sytuację zarejestrowała kamera monitoringu. Na filmie zamieszczonym w serwisie gorzowianin.com widać, jak duży i ciężki pojazd zaczyna staczać się z drogi, uszkadzając napotkane pojazdy. Najpierw uderza w zaparkowany samochód osobowy, a następnie taranuje trzy kolejne auta. Różnica mas była na tyle duża, że ciężarówka zatrzymała się dopiero na pobliskim rondzie.