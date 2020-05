Skuteczne usuwanie rys z lakieru

Nawet jeżeli kierowca nieustannie dba o swoje auto, prawdopodobnie prędzej czy później pojawią się na nim rysy. Nie warto wówczas wpadać w panikę i od razu wydawać pieniędzy na profesjonalne usuwanie rys, gdyż w wielu przypadkach wystarczą odpowiednio dobrane zestawy do polerowania.

Wielu kierowców ma jednak problem z wybraniem skutecznej pasty, która pomoże usunąć rysy i pęknięcia na lakierze. Wynika to z tego, że w sprzedaży można znaleźć dziesiątki różnych past i zestawów polerskich, które na pierwszy rzut oka różnią się wyłącznie ceną.

Czy polerowanie lakieru jest skuteczne?

Chociaż komuś, kto nigdy nie przetestował tego na własnym aucie, polerowanie lakieru może wydawać się stratą czasu, to jeżeli ktoś poświęci temu odpowiednią ilość czasu i energii, może uzyskać naprawdę świetne efekty. Na skuteczność polerowania wpływa jednak kilka czynników, z czego warto zdać sobie sprawę przed rozpoczęciem prac. Przede wszystkim ręczne polerowanie to sposób na usuwanie mikrorys, ale jeżeli na lakierze znajdują się głębokie uszkodzenia, konieczne mogą okazać się profesjonalne zabiegi. Dodatkowo nie każdy preparat jest tak samo skuteczny i wbrew pozorom wyższa cena nie zawsze przekłada się na lepszy produkt. Kierowcy, którzy nie mają doświadczenia w polerowaniu, powinni zacząć od ręcznych prób. Chociaż skorzystanie z maszyny polerskiej może wydawać się dużym ułatwieniem, jej odpowiednie użycie nie jest wcale takie proste, jak się wydaje. W dodatku istnieje ryzyko, że przy nieumiejętnym korzystaniu z maszyny dojdzie do dodatkowych uszkodzeń, czego przykładem może być pęknięcie lakieru.

Od czego zacząć polerowanie?

Na szczęście auto detailing polegający na polerowaniu lakieru nie wymaga dużych nakładów finansowych, więc każdy kierowca może samodzielnie przetestować, czy to rozwiązanie sprawdzi się w jego przypadku. Jedyne, co jest potrzebne, aby można było uzyskać piękny lakier, to dobra szmatka lub gąbka polerska, pasta lekkościerna i sporo wolnego czasu. Firmy produkujące pasty oferują zazwyczaj kilka różnych wariantów takich produktów, więc przed zakupem warto zapoznać się z opisem wybranej pasty. Dużą popularnością wśród polskich kierowców cieszą się między innymi produkty marki TEMPO. Niezależnie od tego, na którą pastę się zdecydujesz, pamiętaj o przygotowaniu przynajmniej dwóch ściereczek. Pierwsza z nich powinna być wykorzystywana wyłącznie do nakładania pasty i służyć jako aplikator, natomiast druga będzie używana do polerowania.

Zanim jednak rozpocznie się właściwa korekta lakieru, konieczne jest dokładne umycie samochodu i odczekanie, aż lakier dobrze wyschnie. Pasta lekkościerna po nałożeniu na suchy lakier powinna kilka minut przeschnąć. Dopiero wtedy można przystąpić do polerowania, co należy robić kulistymi ruchami. Jeżeli po dwóch-trzech powtórzeniach zabiegu nie będziesz zadowolony z efektów, prawdopodobnie nie obejdzie się bez wizyty u specjalisty. Z reguły jednak poprawę widać już po pierwszym polerowaniu, szczególnie jeżeli rysy nie były głębokie. Chociaż wielu kierowców na tym etapie kończy prace, warto dodatkowo zabezpieczyć lakier. W sprzedaży można znaleźć wosk, który ma właściwości koloryzujące i oprócz tego, że po naniesieniu stworzy warstwę ochronną, to dodatkowo sprawi, że pozostałe rysy będą mniej widoczne.

Gdzie kupić skuteczne preparaty samochodowe?

Jeżeli chcesz mieć piękny lakier na samochodzie, a nie wiesz, które pasty polerskie i pozostałe akcesoria do polerowania wybrać, sprawdź oferty na popularnej platformie sprzedażowej, gdzie w kategorii produktów przeznaczonych do polerowania znajdziesz ponad 12 000 pozycji. Możesz tu zamówić pojedyncze opakowania lub większe zestawy, dzięki czemu zaoszczędzisz dodatkowe pieniądze. Wśród producentów, których produkty możesz zamówić przez internet, zdecydowanie wyróżnia się firma Menzerna, która oferuje zróżnicowane pasty i wosk do lakieru. W znalezieniu idealnej pasty pomogą ci opinie klientów, którzy zakupili dany produkt. Możesz też skorzystać z licznych filtrów i sortowania, aby szybko kupić produkt w określonej cenie lub wyprodukowany przez konkretną firmę (K2, Boll, Sonax). Większość produktów dostępnych na platformie sprzedażowej objęta jest darmową dostawą.

Możesz więc zamówić potrzebne rozwiązania bez potrzeby wychodzenia z domu, a twoje zamówienie zostanie dostarczone do najbliższego paczkomatu lub bezpośrednio pod wskazany adres. W przypadku wątpliwości związanych z konkretnym produktem zawsze możesz skontaktować się ze sprzedawcą i poprosić o dodatkowe informacje. Zwróć również uwagę na dołączoną do pasty instrukcję zawierającą zalecenia producenta związane ze stosowaniem. W przypadku niektórych preparatów wystarczy naprawdę cienka warstwa, aby uzyskać świetne efekty, więc nie ma sensu zużywać połowy opakowania na kilka rys. Przy okazji, możesz zamówić również inne produkty, które pomogą ci utrzymać auto w świetnym stanie wizualnym. Są to zarówno środki do czyszczenia wnętrz, jak i preparaty ułatwiające utrzymanie lakieru w doskonałym stanie.