Skokowy wzrost cen paliw na stacjach. A będzie jeszcze drożej

Ceny przy dystrybutorach w ciągu tygodnia wzrosły średnio od 4 do 15 groszy na litrze. Wszystko wskazuje na to, że w przyszłym tygodniu będzie jeszcze drożej.

Wzrost cen ropy naftowej w okolice 70 dolarów za baryłkę, czyli tegorocznych szczytów, przy jednoczesnym osłabieniu złotego wobec dolara, mógł zakończyć się w jeden sposób, czyli wzrostem hurtowych cen paliw. W hurcie ceny benzyn rosły w tym tygodniu od 158 do 176 zł za 1000 l, a oleju napędowego o około 100 zł za 1000 l. Warto jednak zaznaczyć, że to jest kolejny z rzędu tydzień podwyżek w hurcie. W konsekwencji do czwartku notowaliśmy podwyżki cen na stacjach paliw.