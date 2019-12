WP Moto Poczta WP Pilot Program TV Menu Wiadomości

Škoda Superb po liftingu: małe odświeżenie na 18-te urodziny Minęło 18 lat, odkąd do sprzedaży trafiła pierwsza Skoda Superb. Co dziś, by uczcić tę rocznicę, zaproponował czeski producent? Co się zmieniło... Rozwiń Cześć 18 urodziny kojarzą się z pr … Rozwiń Transkrypcja: Cześć 18 urodziny kojarzą się z przejściem chodzi o koniec wysiedzieć Rozpoczęcie dorosłego życia przynajmniej sfer Punktowy I tak się składa że obok mnie stoi 8 Bo Skoda super Trafiła do sprzedaży dokładnie 18 To ty jeszcze Skoda była kojarzona z tańszą alternatywą dla Marek popularnych aż tu nagle bęc Na rynek wjechał samochód klasy średniej Sporimune Wiele osób przecierają oczy ze zdumienia I nikt nie spodziewał się wtedy jak ogromny sukces Czeka Nie mów Tak limuzyny bo Skoda twierdzisz że Superb nie jest sedanem ani nie jest czy 2K Tylko Librus Limuzyną która przeszła Właź Facelift Co się zmieniło na 18 urodzin Zaproś Do projektantów liftingu Superba miałem tylko jedno że Nie dzięki czemu proszę To zrobili wasi koledzy od okna Reflektorów Tymczasem o nie Na szczęście jest to to Ściągamy taśmę klejącą i Mamy to tam Dobre reflektory no Jak ktoś uznał że reflektory były dobre i nie warto tego Zmień Coś uznał też że cała reszta była też dobra i tych zmian tak naprawdę nie ma zbyt Z zewnątrz te zmiany są na tyle kosmetyczne że służą Chyba głównie temu aby ktoś na ulicy mógł od Samo Przed facelifting Od samochodu Takich szczegółów jest parę Ale najbardziej widoczne z nich jest oczywiście to Ten Po To znaczy tak naprawdę te światła trochę się zmieniły ale nie ma tutaj Zasadnicze Rewal Rewolucja Jest za to w środku bo światła te po face liftingu Pvt Technolog Lew bo pamiętacie super Był jednym z ostatnich modeli Skody dostępnym idziemy Światłami Główny Xena A jak Pewnie widzieliście w jednym takim Ksenon kiedyś musi umrzeć Zaprojektowano też kształt zderzaka do was Kilka chromowanych listew No chyba że wybierzecie wersję sportline taką jak na załączonym Mów Grill jego okolice W zderzaku a także lusterka będą polakierowane w Kole Nie wspomniałem jeszcze o światłach przeciwmgłowych też ich kształt się Zmienił ale to zaszło Kształtem zderzaka I tak płynie przychodzę do długo Samochody Otóż super po face liftingu jest dłuższy o 8 cm Kobieto 6 cm Ale co ciekawe to długość tak naprawdę pochodzi z Przeprojektowany he zderzaków bo w środku Miejsca ani w bagażniku miejsca wcale nie mamy więcej i tutaj mam do tego pewne wątpliwe Jest Ja z tego nic nie ma Pani w środku a nie w bagaż A za to mam trudniejsze do zaparkowania o 8 całych centymetrów aut To Po co Chyba największe Choć wciąż delikatne zmiany znajdziemy z tyłu I tutaj oczywiście podpowiedź tak to jest po face liftingu ale oprócz tego delikatnie przy projektowa Tylne światła Te światła włączone są Chromowana Listwą mamy też wielki na Skoda Logo Skody Na tylnej klapie a w spadku tak jak na załączonym obrazku Wersje sportline ta chromowane Listwa jest listwa Klosze Przyciemnia Am Klapie ląduje czarne oczywiście No i jakbym mógł A właśnie zapomniałem spotkaniu dostaniemy też To jak najbardziej Verti sportline nikogo Że całe to wnętrze jest Czarna podsufitka czarne kubełkowe fotele Tapicerka Alcantara Przeszycie w kształcie rąk Czarna deska rozdzielcza Spłaszczona u dołu wieniec czas Kierownik Kierownica Obszyty p Kochanowski Co ciekawe według konfiguratora z Wciąż można mieć anal Tymek Widok Wyświetlacz Że moim zdaniem Szkoda z niego Topowy system multimedialny Kolumbus ma przekątną 92 Sala Osada To trochę Raczej Desce rozdzielczej To w nią w Top Co wygląda Moim zdaniem całkiem nie Wciąż brakuje Anna Bym mu Głos Muzyki ale z kolei Spojrzenie Znajdziemy O której jest pełnia na logo Bardzo dobrze Znany znajdziemy to Możliwość sterowania Prawie wszyscy Prawie bo jeszcze do kupimy na przykład wentylowane siedzenia Czy pod Kierownik To wtedy Potem Trzeba Sięgnąć Do X Dotykowe Jak w tym przypadku Właśnie Można by też w po O przyjemny Oświetlenie Kolorystyczny ale też Konsole A skoro już tutaj lata Na do Ten wzór Czymkolwiek Bo niekoniecznie kara Jednak Wszystko Tak nie palcuje Ani nie Jak Piano Black którego Pracodawca nie będziemy robić bo tutaj pod tym względem nic się nie Paleta silników prawie się nie zmieniło doszedł jedynie silnik 2 0 TDI 150 koni to najnowszy Koncernu Volkswagena Bardziej Konstrukcyjnie zmienia się to że jest podwójny wtrysk AdBlue dzięki czemu emisji Faza to z O8 W tym miejscu mógłbym opowiadać o tym Jak to dobrze mieć Superba który na tej 19 Jak wygląda Sportowo Szrot Świetnie wykończone i wyposażone ma wszystko na pokładzie praktycznie co można sobie Jak to dobrze mieć auto pojemne a jednocześnie Niezbyt Kwadratowe i ładnie wyglądające jak to dobrze mieć auto szybkie bo Najmocniej Benzynowy A do tego służy mające relatywnie rozsądne Ilości paliwa Jak to dobrze mieć auto nie wiem Przestronne to też nie za drogie można tego myśleć Ale po co Przecież przecież to wszystko Już zostało powiedziane kiedy testowaliśmy Super by przed liftingiem w każdej odmianie silnikowej w każd Nadwoziowe jest każdym odcieniem tapicerki Tata Więc teraz kupuje się raczej na tym Co zmieniło się po face liftingu z punktu widzenia Tak jak zauważyliście Tych zmian w układzie jezdnym dotychczas nie wymieniłem Też sam producent nieszczególnie Tym chwali więc Najprościej można było ująć nic natomiast nie zawsze jak Nie chwali to znaczy że nic nie ma i postaram się teraz opowiedzieć o dwóch psach które ma Zdaniem tutaj mogły ulec zmianie i jedna z nich to jest BCC Wydaje mi się że zaszły tutaj no zaszła jedna zmiana Wydaje mi się że rozpiętość zakres Jest odrobinę Większa to tak jak wcześniej w wersji indywidualną Sport Norma Natomiast Wydaje mi się że Komfort jest troszkę bardziej Komfort a sport jest troszkę bardziej Sport Tak myślę Dlatego że jadąc w trybie Comfort po studzienkach Proszę raz na 19:00 Kom Czy można sobie te studzienki zbierać i liczyć się głównie akustycznie Ponieważ Od spodu nie Wcale tak bardzo Krysia to nie jest tematyka oczywiście to nic to nie Zebrałem co Dlaczego testowanie królowie To jest naprawdę porządne wybieranie nierówności to jest jedna rzecz A druga rzecz to II biegu Te 100 g 350 na g Suszarkę z tym samochodem Ja w trybie sport Nie czujemy Nadsterowność i ten samochód Naprawdę dzielnie walczy ze wszystkim co mu każe robić i jedzie tak Tego chcę Nie włącza się elektronika nie Ratuje nas żadne SP Dobrze więc wydaje mi się że wyjście Tutaj nikt nie przeprojektowany Zawieszenie No ale też 19-calowy koledze swoje więc on się posłusznie W klubie sportowym Tak czy inaczej wydaje mi się zaraz też nieco większa druga rzecz o której Wspomnieć ale to może być dosyć mocno subiektywne Wydaje mi się że największa Upadłość Superba który jak na taką limuzyny wielką wygodną drążyć Wyposażone i w tych topowych wersjach No też nie tanie To było wyciszenie przeciętnego Cieszyn Nie mierzyłem tego ale wydaje mi się że jest troszkę Siedzi autostradą to wydaje mi się że nie są aż tak Głos ale tutaj głowy nie dam Tym niemniej Wydaje mi się że suma sumarum to samochodem jeździ się Przyjemniej to są bardzo delikatne zmiany raczej odcienie wprowadzenia niż Rewolucje ty nie mi przyjemnie że zmieniły się nie tylko gadżety na OK Ale też to co czuję kierowca podczas jazdy i to zmieniło się O co chodzi Skoda Superb carsmile można mieć już od 1802 Miesięcznie w najmie długoterminowym dla firm 36 miesięcy bez wkładu własnego Pakiet zawiera ubezpieczenie serwis oraz dwa komplety opon Wraz z wymianą Przypadki kiedy facelifting Skoda wyglądał bardzo odważnie Tym razem Postanowi Nie są 18 super batonie Impreza Rektorat Skromna Świetnie Impreza Super Ball Wcześniej A teraz mają jest Notatka