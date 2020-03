WP Moto Poczta TV ONLINE Program TV Menu Wiadomości

Najnowsze Popularne Wideo + 3 skodasamochody elektrycznecitygo 22-02-2020 (09:23) Škoda Citigo e IV: najtańszy elektryk na polskich drogach. Sprawdziłem, co oferuje W salonach Škody już można dostać elektryczne Citigo e IV, czyli najtańsze auto na prąd w Polsce. Cena startuje od 81 900 zł, a deklarowany... Rozwiń Z tej strony Michał Zieliński jest … Rozwiń Transkrypcja: Z tej strony Michał Zieliński jestem na warszawskim Mokotowie Z nową Skodę Citigo czyli najtańszym autem elektrycznym w Najtańszy nie Tani Bazowa Kosztuje 81900 zł to jest najdroższa style za przynajmniej 89 900 Najpierw Jak wygląda elektryczna Citigo Znacie spalinową wersję NATO Już nic nie ma zbyt Pierwsza pojawił się Grill w kolorze nadwozia We wnętrzu Mamy dokładnie to co znamy to szukaj Skoda Citigo Łącznie z Analogowymi wskaźnikami Zwykłą dźwignię w kierunku jazdy Stacja Szkoda też Pomyślę żeby System multimedialny bazował na smartfonie no to w Tak małego i taniego Nawet sen Jeśli chodzi o dalsze zmiany w wyglądzie auta No to z tyłu pojawił się dużym Skoda Tak jak to jest Nowych Wszystkie Open cena W tym mam jeszcze 3city Onet.pl Z elektryk Zelektryfikowane Skup zwróćcie uwagę jak to zielony tamte ładnie kontrastują z niebieskim na Idziemy do I pod klapka wlewu paliwa Nie mamy wlewu paliwa Tylko jest wyłączona W tym wypadku jest to szybkie ładowanie cet It Sandacz z Najdroższej wersji Bazowa ma tylko ładowanie umowy maksymalnie 723 Godziny Prądem zmiennym Jak wyglądała Krótkiego Używanie szybkie ładowanie Szkoła mówi o godzinie Zagadou 80 Pro Jak stać się potworem Miałem 59% jak zaczynał Zobaczymy ile pokazuj To musisz się działo Godzinę Do stóp No wiadomo te ostatnie 20% idą na I wojnie Coś takiego Rzadko Ładuje się Na max Więc teraz właśnie elektryczna Skoda Citigo Chociaż się przejechać zobaczymy Elektryczna Skoda Citigo włącza się kluczykiem to jest bardzo dziwne doświadczenie Przekręca się ten Nic się nie dzieje tylko okej Tutaj napis że samochód jest gotowy do jazdy Pierwsze co rzuca się włącza zaczęliście że nie słychać napędu na Silnik elektryczny Al Skoda Citigo nigdy nie była świetnie wyciszonym aut Elektryczna wcale nie jest lepiej wyciszone niż wersja spalinowa W efekcie Przez to że nie mam tej silnika spalinowego który by madkowo niektóre dźwięk Dużo rzeczy Słychać Nie wiem czy to Mikrofon złapie ale na przykład słychać jak pracują te wycieraczki w tym samym To jest dziwnym doświadczeniem Napęd elektryczny Skoda Citigo ma 83 Konin I jak na tak ma auto Spadam no i chodź tutaj swój 12 krzeseł To auto jest bar Zwiewne Dodaj dojazd nawet Przyczepność Odkąd Więc Duży plus czego nie mówimy tutaj o czym jestem Niska jakieś małe lub Przeciskać przez korki i tak dalej i tak dalej także Ja też bardzo na Plus A poza tym elektryczny Citigo jest po prostu Skoda Citigo z moim zdaniem bardzo przestronny Bardzo przyjemny auto Coś Dobrze jeździsz czego jak na tą klasę Mamy ten nisko zamontowane akumulatory więc one obniżają środek ciężkości Ja nie mówię że to jest Sportowy nie I myślę że może nawet Szukaj ten zjazd Szczególnie jak się jak się tobie przez To właśnie wracamy do kwestii wyciszenia przez to że samochód jest dość kiepsko być Frontline bardzo dobrze słychać to że Galaktyczne On nie jest ci I słychać jak on się wkręca na obrotach coraz głośniej pracuje Oglądaliście formuła Co to jest ten to jest właśnie ten dźwięk który towarzyszy tym wyścigu No i co jest dostępny w Miejskiej w Skodzie Citigo Samochodach elektrycznych bardzo ważna To też jest do Skąd jesteś Działa to tak że jeżeli jedziemy wtedy będę no to ona jest wyłącz Czyli po odpuszczeniu gazu samochód Samochód spalinowy czy toczy się Dalej lub możemy dźwignia zmiany biegów wysłać prawo lewo i wybiegać poziom jak moc Odzysk jego energię Zwalniania Do wyboru Trzy poziomy w tym trybie d Czwarty poziom gospodarczy najmocniejsze wymaga wyłączenia prądu b który włącza się Pociągnięcie do siebie dźwigni Wyboru kierunku jazdy Nie zmienia zmiany I wtedy można mówić o zasadzie jeździe przy użyciu jednego pedałów teraz jadę w tym chyba Operacja odpuszczam Auta po polsku jedzie dalej Przełączę na randkę będę I teraz odpuszczam Samochód zaczyna hamować Co fajne w tym trybie MB na wyświetlacz pokazywane samemu moc z jaką nazwę Energię i teraz jedziemy 50 na godzinę będę musiał zwolnić przed zakrętem odpuszczam gaz I doszliśmy do Ponad 47 kW Tak więc Skoda Citigo zapala się na bardzo fajny elektryczne auto do mnie Idę na noc to trzeba poczekać to dopłat Przez ten samochód jest najtańszym autem elektrycznym na rynku Czytanie 82 Jak wypadku tego egzemplarza powyżej 90000 zł Nie można tu mówić o tanim sam