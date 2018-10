Škoda bez tajemnic. Rusza cykl wykładów Interaktywnej Akademii

By lepiej poznać całe wyposażenie i rozwiązania, które można znaleźć w samochodach Škody, lider polskiego rynku wyszedł z pomysłową inicjatywą: rozpoczyna cykl edukacyjnych transmisji online, podczas których eksperci marki omówią na żywo kolejne innowacje i nowe modele oraz podzielą się przydatnymi wskazówkami.

Z każdą nową generacją samochodów debiutują kolejne technologiczne innowacje wpływające na wygodę i bezpieczeństwo jazdy. Wnosząc je na coraz wyższy poziom. Jednak wraz z korzyściami pojawiają się także nowe wyzwania zrozumienia i obsługi wszystkich wprowadzanych przez producentów systemów.

W odpowiedzi na te rosnące potrzeby powstała Interaktywna Akademia Škody. To nowe przedsięwzięcie polskiego lidera rynku samochodów osobowych, którego celem jest przedstawienie w angażujący i jasny sposób wszystkich ważnych funkcji jego nowych modeli. Rozwiązanie to może okazać się bardzo przydatne zarówno dla potencjalnych klientów marki, którzy chcą mieć lepszy obraz całej oferty, jak i tych obecnych, którzy chcą w pełni wykorzystywać możliwości swoich samochodów.

Jeśli więc ciekawi was, co kryje się pod często występującymi przy opisach nowych modeli Škody hasłami typu SmartLink i VarioFlex, albo nie spodziewaliście się, że w samochodach Škoda można dyktować sms-y czy też sprawdzać ceny paliw na okolicznych stacjach benzynowych, warto dać szansę choćby jednemu z wykładów, by przekonać się, jakie możliwości kryją się w tych autach.

Jak działa Interaktywna Akademia Škody?

Pod tą nazwą kryje się cykl prezentacji przedstawianych na żywo przez polskich ekspertów w wirtualnym salonie Škody. Ich wykłady są transmitowane na przestrzeni całego dnia, od dzisiaj (poniedziałek 15.X.2018) do niedzieli 21 października. Do transmisji można dołączyć w bardzo prosty sposób, wchodząc na stronę Akademiii klikając tam odpowiednią ikonkę informującą o trwającym przekazie. Na tej samej stronie przedstawiony jest także szczegółowy harmonogram wykładów na cały nadchodzący tydzień. Nagrania można oglądać na komputerach, tabletach lub smartfonach. Udział w wykładach jest oczywiście darmowy.

Jak sama nazwa wskazuje, w wykładach Interaktywnej Akademii Škody widzowie mogą uczestniczyć nie tylko biernie, ale i czynnie, zadając pytania w oknie czatu. Każdy z widzów może dopytać o wszelkie interesujące go szczegóły i zapoznać się z nimi z bliska, choć jedynie na ekranie swojego urządzenia.

Nie zastąpi to oczywiście realnej wizyty w salonie samochodowym, ale za to wszystkiego dowiedzieć się można bez konieczności wychodzenia z domu. Kolejne kroki interakcji wyglądają podobnie, jak podczas prawdziwego spotkania z doradcą marki. Widz może otrzymać indywidualnie dodatkowe zdjęcia i cenniki oraz otrzymać pomoc w konfiguracji – a potem umówić się na jazdę próbną i np. wtedy zobaczyć jak w dotyku prezentują się materiały użyte we wnętrzu samochodu, który go interesuje.

Czego można się dowiedzieć z wykładów Interaktywnej Akademii Škody?

Škoda od lat dąży do udostępniania w przystępnej cenie wygód i innowacji technologicznych zarezerwowanych zwykle dla wyższych segmentów motoryzacji. Abstrahując od tego stawia sobie również za cel zapewnienie maksymalnego poziomu bezpieczeństwa, bez względu na cenę samochodu. Dlatego też duża część tematów poruszanych w Akademii jest poświęcona właśnie temu zagadnieniu. Wykłady wnikliwie omawiają działanie systemów wspierających prowadzenie, które można znaleźć na pokładach nowych modeli tej marki.

Należą do nich na przykład czujnik martwego pola Blind Spot Detection, który ostrzega kierowcę przed innymi użytkownikami drogi ukrytymi w miejscach niewidocznych dla lusterek, oraz Driver Alert, który monitoruje zachowanie kierowcy i sugeruje mu przerwę, gdy ten jest zmęczony.

Systemy znajdujące się w samochodach Škody potrafią także przejąć sprawy we własne ręce, gdy niebezpieczeństwo jest nieukinione. Mogą wyhamować przed pieszym (**Pedestrian Protection**), zatrzymać pojazd, gdy kierowca stracił możliwość jego prowadzenia (**Emergency Assistant**) albo dohamować po pierwszej kolizji, by nie doszło do kolejnej (**Multi Collision Brake**).

Interaktywna Akademia jest więc kolejnym sposobem, w jaki czeska marka przyczynia się do poprawy stanu bezpieczeństwa na drogach. Choć technologiczne innowacje Škody wykorzystywane są nie tylko w takich awaryjnych sytuacjach, ale i podczas normalnej jazdy, z którą każdy kierowca spotyka się na co dzień.

W modelach marki można znaleźć rozwiązania, które pomogą utrzymać pas ruchu (**Lane Assist**), jechać w korku (**Traffic Jam Assistant**), parkować (**Parking Assistant**) i cofać z przyczepą (bardzo ceniony Trailer Assist). W czasie wykładów eksperci Škody dokładnie pokażą, jak skonfigurować i cieszyć się z tych i wielu innych funkcji poprawiających komfort codziennej eksploatacji. Podzielą się oni także ciekawostkami i informacjami niedostępnymi w typowych źródłach. Są w końcu nieocenionym źródłem wiedzy na wszelkie tematy związane z modelami tej marki.

Podczas wykładów znajdzie się także czas na praktyczne porady związane z wyjazdami na urlop, prawidłowym montowaniem fotelików dla dzieci czy utrzymywania swojego samochodu w jak najlepszej formie. Z filmów Škody każdy wyniesie więc dla siebie coś nowego i przydatnego - nawet jeśli nie jest jej użytkownikiem.

Interaktywna Akademia poruszy bardzo ważne kwestie związane z bezpieczeństwem na naszych drogach, obok których żaden kierowca nie powinien przejść obojętnie. Będzie też bardzo cennym źródłem wiedzy na tematy, które do tej pory trudniej było poznać, albo zwyczajnie nie wiedziało się o ich istnieniu.

W nowych modelach samochodów można mnożyć przykłady łatwych w obsłudze i przydatnych elementów wyposażenia, co do których wystarczy się przełamać i raz spróbować z nich skorzystać, by jazda już zawsze była bezpieczniejsza i bardziej komfortowa. Interaktywna Akademia Škody stanowi pierwszy krok w poznaniu ich wszystkich.