Shrek, Fiona i Hulk. Bajkowe nazwy ukraińskich pojazdów bojowych

Produkcja pojazdów wojskowych na Ukrainie idzie pełną parą. W ofercie znanej w Polsce firmy Kraz jest ponad 20 różnych typów ciężarówek i transporterów militarnych, a także wiele rodzajów ciężkiego sprzętu. Niektóre z nich mają nazwy inspirowane bajkami.

Zakłady Kremenczuckyj Awtomobilnyj Zawod (Kraz) od wielu dekad produkują sprzęt wojskowy i różnego rodzaju ciężarówki . W ofercie ukraińskiej firmy pojawiły się opancerzone pojazdy o nazwach Fiona, Hulk i Shrek. Są one inspirowane bohaterami bajek i komiksów.

Przy produkcji pojazdów opancerzonych z przeznaczeniem wojskowym Ukraińcy współpracują z kanadyjskimi firmami np. Streit Armored Group, które dostarczają rozwiązań technologicznych i np. układów napędowych. Co ciekawe, pod karoserią militarnych Krazów pracują silniki dostarczane przez amerykańskiego Cumminsa, ale też firmę Deutz, Daimler czy Ford .

Pojazdy oferowane przez firmę Kraz mają różne przeznaczenie i różny stopień opancerzenia. W zależności od potrzeb, silniki mogą mieć moc od 300 do 400 KM, a samochody napęd 4x4 lub 6x6 i możliwość zabrania na pokład od kilku do kilkunastu osób.

Fiona wazy ponad 21 ton, a Shrek jest o ponad 3 tony lżejszy. Oba pojazdy zbudowano na podwoziach z dużych ciężarówek. Pierwszy z nich ma napęd 6x6, a Shrek 4x4. Łączy je to, że wewnątrz wygospodarowano miejsce dla 12 osób . Co ciekawe, auto jest odporne na wybuchy min pod kołami czy kadłubem .

Hulk to lżejszy transporter. Jego masa to 8 ton, napędzany jest na wszystkie cztery koła i także można wybierać w silnikach o mocy od 300 do 400 KM. Hulk ma 12 miejsc przeznaczonych dla żołnierzy.