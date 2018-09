Sen o Warszawie

Miłośników polskiej motoryzacji zelektryzowała wiadomość, że w Krynicy podczas tegorocznego forum Ekonomicznego zaprezentowano nowy model samochodu Warszawa M20 GT. Auto poza nawiązaniem do nazwy Warszawy M-20 ma niewiele wspólnego z protoplastą, więc zasadne jest pytanie, co takiego w sobie miała pierwsza Warszawa, że po ponad pięćdziesięciu latach od zakończenia produkcji modelu M-20, ożywia się stary motoryzacyjny sen.

"Pierwszy samochód osobowy opuszcza transportery naszej fabryki. Jest to nasze wspaniałe zwycięstwo nad ciemnymi siłami imperializmu usiłującymi popchnąć świat w odmęty nowej, krwawej rzezi wojennej. Nie jest przypadkiem, że to zwycięstwo zbiega się 34 rocznicą Wielkiej Socjalistycznej Rewolucji Październikowej. Naród nasz nie jęczy już w kajdanach nałożonych przez rodzimych faszystów spod znaku sanacji. Nasza fabryka jest symbolem pomocy Związku Radzieckiego. Na radzieckiej licencji i radzieckich doświadczeniach oparta jest produkcja. W halach pracują radzieckie maszyny. M-20 Warszawa dodaje nowych sił do dalszej walki o pokój, postęp, socjalizm. Wiemy, że w tej walce zwyciężymy, bo z nami jest Geniusz Naszej Epoki – towarzysz Stalin".