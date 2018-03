Sekundniki w samochodach, a nie na skrzyżowaniach. To nie jest przyszłość, lecz teraźniejszość

W stolicy Stanów Zjednoczonych już pracuje ponad 600 inteligentnych sygnalizacji świetlnych na skrzyżowaniach, które wysyłają komunikat o zmianie światła do samochodów marki Audi. I nie jest to koncepcja czy przyszłość, lecz realnie działający system.

Kierowca Audi A4 z rocznika 2017 lub 2018 wyposażonego w Traffic Light Information dostaje komunikat o czekającym go świetle na następnym skrzyżowaniu. Jeżeli pali się czerwone, wówczas włącza się sekundnik, który informuje go o czasie oczekiwania na zielone. Pozwala to zoptymalizować jazdę w ruchu miejskim, ale także nawigacja jest w stanie dostosować trasę do panujących warunków i trybu pracy sygnalizatorów.