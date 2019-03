Samochody z najwytrzymalszymi zawieszeniami. Ranking ProfiAuto

Dziury w jezdni to coroczna przypadłość polskich dróg, ujawniająca się wiosną. Nie tylko obniżają one komfort podróżowania, ale i mogą przyczynić się do nieplanowanych wydatków. Niektóre modele samochodów są jednak na nie bardziej odporne niż inne.

Za uszkodzenie zawieszenia na dziurze w jezdni możemy starać się o odszkodowanie od zarządcy drogi. O pieniądze trzeba będzie jednak stoczyć walkę (East News, Fot: DAREK REDOS/REPORTER)

Mocne 4,1 na 6 – tak polscy mechanicy oceniają przeciętny stan zawieszenia samochodów jeżdżących po naszych drogach. Wynik opracowany został na podstawie „Rankingu awaryjności samochodów według polskich mechaników” przygotowanego przez ProfiAuto. Najsłabsze oceny dostały francuskie samochody, najlepsze noty uzyskały modele japońskie. Najlepsze noty uzyskały modele japońskie – Toyota Yaris II była najlepsza, zaraz za nią uplasowała się Toyota Yaris III, a trzecie miejsce zajęła Honda Civic VIII. Co ciekawe są wśród nich zarówno modele z grupy cenowej od około 20 do 30 tysięcy złotych, jak i te ze średniej półki, czyli w przedziale cenowym od 10 do 20 tysięcy złotych.

Wśród pojazdów z najsłabiej ocenianym zawieszeniem połowę stanowią samochody francuskie, wśród których są też reprezentanci najwyższej badanej półki cenowej z przedziału od 20 do 30 tysięcy złotych.

- Na kondycję zawieszenia wpływa wiele czynników, od warunków klimatycznych po indywidualny styl jazdy kierowcy. Wiadomo też, że są samochody, które fabrycznie mają trwalsze zawieszenie i takie, z którymi częściej niż zwykle trzeba będzie jeździć do warsztatu - mówi Łukasz Kopiec, dyrektor ds. marketingu ProfiAuto.

Ujemne temperatury i obfite opady śniegu odbiły się podczas ostatnich miesięcy na stanie dróg. Ten z kolei mógł przełożyć się bezpośrednio na kondycję zawieszenia w naszych samochodach. Jak zauważyli specjaliści, zima to czas kiedy częściej występują problemy z amortyzatorami czy wahaczami, które zostały uszkodzone wskutek wjechania w dziurę czy na niewidoczny, zasypany śniegiem krawężnik. Takie usterki mogą przez jakiś czas być nieodczuwalne dla kierowców, szczególnie kiedy warunki na drogach nie należą do łatwych. Jazda ze zużytymi amortyzatorami czy wahaczami może odbić się negatywnie także na innych częściach układu zawieszenia i powodować dalsze usterki.

Wśród samochodów o wartości do około 10 tysięcy złotych mechanicy najwyższą ocenę (4,5) wystawili Audi A3 8L. W tym modelu stwierdzono najmniej awarii, a jeśli występowały, to były to głównie problemy z pojedynczymi elementami zawieszenia. Najniższą notę (3,5) w tym przedziale cenowym uzyskał Volkswagen Passat B5,w którym najczęściej stwierdzano znaczne luzy w zawieszeniu i awarie łożysk kół.

W przedziale od około 10 do 20 tysięcy złotych najlepiej wypadła Toyota Yaris II (4,9), która uzyskała jednocześnie najwyższą ocenę zawieszenia w całym rankingu. W tym modelu mechanicy nie stwierdzali praktycznie żadnych usterek. Najgorsze w omawianej grupie cenowej okazało się Audi A4 (B6 i B7) (3,7). Jego zawieszenie zostało ocenione jako słabe zarówno przez specjalistów, jak i kierowców narzekających na konieczność częstych wizyt w warsztacie w celu usunięcia różnego rodzaju problemów.

Bardzo ciekawie prezentuje się grupa cenowa od około 20 do około 30 tysięcy złotych. Tutaj najlepszy wynik (4,8), podobnie jak w grupie drugiej, zajęła Toyota Yaris, tyle że nowszy model – Yaris III. Wysoka ocena nie oznacza jednak, że zawieszenie samochodu jest bezawaryjne. Wśród problemów występujących z tym modelem mechanicy wymieniali np. uszkodzenia łożysk czy pękające sprężyny. Wielkim przegranym zestawienia w tej grupie jest Renault Mégane III (3,5), który jednocześnie jest modelem z najgorzej ocenionym zawieszeniem w całym rankingu.

Oto szczegółowe zestawienie: