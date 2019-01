Samochody, które pokochali przedsiębiorcy – zobacz jakie auta najchętniej wynajmują

Nissan Qashqai, Opel Astra i Volvo XC60 – wynajem tych samochodów jest najbardziej popularny wśród przedsiębiorców. Właściciele firm coraz częściej wybierają formę miesięcznego abonamentu zamiast inwestycji w samochód. Dzięki temu nie muszą się martwić, ile auto straci na wartości, czy zdrożeje ubezpieczenie i czy pojawią się nieprzewidziane naprawy.

Nowe Volvo XC60 / fot. Mateusz Żuchowski / Volvo (WP.PL, Fot: Mateusz Żuchowski)

Najem długoterminowy to coraz bardziej popularna wśród przedsiębiorców forma użytkowania samochodu. –Właściciele firm są coraz bardziej świadomi korzyści jakie niesie za sobą taka forma użytkowania auta. Wskazują przede wszystkim na bezpieczeństwo finansowe, brak nieprzewidzianych wydatków oraz wygodę – wymienia Adam Todorowski, dyrektor sprzedaży Carsmile.

W rzeczywistości lista korzyści jest znacznie dłuższa. W ramach umowy najmu przedsiębiorca płaci miesięczny abonament, w którym zawarte są już koszty ubezpieczenia, serwisów czy wymiany opon. Nie musi się więc martwić czy zdrożeje OC, czy w samochodzie zdarzą się niespodziewane naprawy, czy auto straci zbyt dużo na wartości i czy będzie je można dobrze sprzedać za kilka lat. Ryzyko to bierze na siebie firma wynajmująca. Abonament ustalany jest na początku umowy i obowiązuje przez cały jej okres.

Wynajem rośnie jak na drożdżach

Rosnącą popularność wynajmu długoterminowego w Polsce potwierdzają dane Polskiego Związku Wynajmu i Leasingu Pojazdów. Branża zakończyła rok 2018 z nowym rekordem - firmy wynajmu długoterminowego zakupiły o 23,4% więcej nowych aut osobowych niż przed rokiem, wyraźnie wyprzedzając pod tym względem konkurencyjne formy finansowania - zakup ze środków własnych, kredyt i klasyczny leasing finansowy. - Co więcej, znacząco przyczyniły się do bardzo dobrych wyników całkowitej sprzedaży samochodów osobowych w 2018 roku. W ubiegłym roku z polskich salonów wyjechało bowiem o ponad 45 tys. nowych aut osobowych więcej niż w 2017 roku. Taki wzrost sprzedaży został wygenerowany aż w 1/3 przez branżę wynajmu długoterminowego – czytamy w raporcie PZWLP.

Jakie samochody polscy przedsiębiorcy wybierają najczęściej? Platforma Carsmile, za pośrednictwem której można wynająć lub wyleasingować samochód, sporządziła listę 10 najpopularniejszych modeli, użytkowanych w formie najmu długoterminowego. Listę sporządzono na podstawie umów zawartych w ostatnich 7 miesiącach przez klientów Carsmile prowadzących działalność gospodarczą i korzystających z usługi najmu.

Qasqhqai, Astra orax XC 60 – te modele pokochali przedsiębiorcy

Samochody ujęte w zestawianiu TOP 10 najpopularniejszych modeli wśród przedsiębiorców korzystających z najmu rozkładają się równomiernie pomiędzy crossovery, SUVyi hatchbacki. Listę TOP 10 otwierają Nissan Qashqai, Opel Astra i Volvo XC 60. Astra jest jednocześnie najtańszym, a XC60 najdroższym modelem w zestawieniu Carsmile jeśli chodzi o cenę zakupu.

Dlaczego cena zakupu ma znaczenie dla najemcy? Do końca ub.r. przedsiębiorcy mogli się nią w ogóle nie martwić, skupiając się na wysokości miesięcznej raty. W tym roku sprawa się trochę bardziej skomplikowała. Zgodnie z regulacjami obowiązującymi od stycznia, tylko w przypadku samochodów o wartości do 150 tys. zł, istnieje możliwość zaliczenia całej raty z tytułu wynajmu do kosztów podatkowych. W przypadku pojazdów droższych można odliczyć tylko część wydatków. W zestawieniu Carsmile dotyczy to Volvo XC 60 orazMercedesa GLC. Ale są też takie samochody, jak Skoda Octavia, Toyota C-HR czy Opel Insignia, które przy bardzo bogatych wersjach wyposażenia, mogą znaleźć się na granicy 150 tysięcy.

Mało jeździsz, mało płacisz

Miesięczny abonament składa się z części stałej oraz stawki za kilometr. Dla potrzeb niniejszej analizy przyjęto, że umowa została zawarta na 3 lata, a przedsiębiorca wpłacił wkład własny odpowiadający 10% ceny katalogowej. Jest to jedynie założenie, wynikające z analizy wyborów dokonywanych przez klientów. Wniesienie wkładu własnego nie jest bowiem konieczne. Można wynająć auto firmowe płacąc jedynie miesięczny abonament. Z dostępnej palety różnych wersji wyposażenia do zestawienia wybierano te, które mają obecnie najlepszy stosunek jakości, czyli oferowanego wyposażenia, do ceny. Na platformie takie modele oznaczone są ikoną „hot deal”.

Rozdzielenie abonamentu na 2 części – stałą i zmienną to ukłon w stronę przedsiębiorców. Chodzi o wyeliminowanie problemów związanych z koniecznością zapłaty wysokiej raty w sytuacji, gdy w firmie pojawia się przestój – nie ma zamówień, pracownik jest na zwolnieniu czy auto zostało uszkodzone i wymaga dłuższego pobytu w serwisie. Stawka za kilometr jest związana z przebiegiem samochodu i nie jest naliczana za okres postoju. W przypadku Opla Astry w wersji V 1.4 Enjoy S&S rata stała wynosi 409 zł, a rata zmienna 22 groszy za kilometr (dla przyjętych założeń odnośnie okresu umowy i wkładu własnego).

Wirtualny salon wszystkich marek

Indywidulanej kalkulacji wysokości raty w zależności od modelu auta, wybranej wersji wyposażenia oraz sposobu finansowania można w dowolnym momencie dokonać na stronie Carsmile. Dostępnych jest tam ok. 150 modeli samochodów, prawie 30 różnych marek, dostępnych w niemal 1000 wersji wyposażenia.

W jaki sposób można wynająć samochód? Ile na to trzeba poświęcić czasu? Jak porównać dostępne na rynku modele? Carsmileto platforma internetowa. Dostępne na platformie narzędzia ułatwiają dopasowanie modelu samochodu do charakteru działalności gospodarczej oraz akceptowalnej wysokości miesięcznych kosztów.

Mogą też w tym pomóc konsultanci. Umowa podpisywana jest w sposób elektroniczny lub przy pomocy mobilnego doradcy. Można więc wybrać idealne auto bez wychodzenia z domu. W standardowym procesie, badanie zdolności kredytowej klienta odbywa się z wykorzystaniem inteligentnego algorytmu, nie jest wymagane dostarczanie żadnych papierowych wyciągów, ani zaświadczeń. Weryfikacja tożsamości następuje poprzez przelew pierwszej raty.