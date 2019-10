WP Moto Poczta WP Pilot Program TV Menu Wiadomości

Najnowsze Popularne Wiadomości Samochody nowe Samochody używane Fascynacje Poradniki i mechanika Biznes Wideo Motocykle Katalog samochodów Najnowsze Popularne hapipożyczki.pl + 2 kredytmodele Marcin Łobodziński 1 godzinę temu Samochód za zwykły kredyt w cenie do 10, 15 i 25 tys. zł. Polecane modele Zakup samochodu na kredyt to wciąż powszechna forma. Niestety są pewne ograniczenia, które powodują, że nie zawsze jest to możliwe i korzystne. Jednym z nich jest wiek pojazdu – z reguły banki dają kredyty na auta do 10 lat. A co ze starszymi, czyli tańszymi samochodami? W grę wchodzi tradycyjny kredyt gotówkowy. Jaki model ma wówczas sens? Głosuj Głosuj Podziel się Opinie (Materiały prasowe) Nie zawsze da się kupić za stosunkowo nieduże pieniądze auto, które spełnia warunki leasingu czy kredytu samochodowego, a przede wszystkim warunki, jakie sami mu stawiamy. W przypadku samochodów starszych, zabezpieczenie kredytu bywa kłopotliwe. Niestety większe, stosunkowo młode auto trudno kupić za 10-25 tys. zł. A często tyle właśnie wydajemy na zakup używanego.

Przedstawiam kilka propozycji samochodów używanych, w kwotach do 10 tys. zł, do 15 tys. zł oraz do 25 tys. zł, które mogą spełnić pewne zadania w gospodarstwie domowym, ale nierzadko nie spełniają warunków jakie stawia się do kredytów samochodowych. Sprawdzamy więc modele starsze niż 10-letnie. Proponujemy auto małe i duże w każdym z tych trzech przedziałów cenowych i obliczamy, ile to może kosztować miesięcznie. Zasada jest prosta – małe auto ma służyć do jazdy po mieście, do pracy, jako drugie w rodzinie, a duże do wszystkiego. Ma być jak najpojemniejsze, najwygodniejsze i najpewniejsze na wyjazdy. Honda Jazz I - małe auto do 10 tys. zł Rata miesięczna na 2 lata od 458,67 zł

Rata miesięczna na 4 lata od 250,34 zł Sam policz ratę na www.hapipozyczki.pl To duże-małe auto rodzinne i miejskie zarazem, można kupić bez większego problemu w przedziale do 10 tys. zł i cieszyć się nim latami. Największą zaletą japońskiego samochodu segmentu B jest jego przestronność. Gigantyczna jak na swoją klasę, dlatego niektórzy próbują przypisać go do minivanów. Honda Jazz pierwszej generacji to samochód, w którym wygodnie pojadą cztery dorosłe osoby lub dwie z dwójką dzieci. Każdy rodzaj fotelika zmieści się na tylnej kanapie, a bagażnik bez najmniejszego problemu pomieści wózek. Ma on, aż 380 litrów pojemności. Silniki benzynowe o pojemności 1,2 litra oraz 1,3 litra to trwałe konstrukcje z minimalnymi wymaganiami serwisowymi. Można je „zagazować”, by obniżyć codzienne koszty użytkowania i tym samym szybciej spłacić raty kredytu, przejeżdżając każde 100 km za jakieś 15 zł. Rata kredytu za instalację LPG* na 2 lata od 114,67 zł; na 4 lata od 62,59 zł Trzeba tylko wówczas pamiętać o kontroli luzów zaworowych. Natomiast przy zakupie samochodu dokładnie skontrolujcie nadwozie pod kątem korozji. To zmora starszych hond. Jeśli zdecydujecie się takie auto eksploatować przez dłuższy czas, koniecznie zlećcie zabezpieczenie antykorozyjne. Volkswagen Passat B5 - duże auto do 10 tys. zł Rata miesięczna na 2 lata od 458,67 zł

Rata miesięczna na 4 lata od 250,34 zł Sam policz ratę na www.hapipozyczki.pl W segmencie D trudno o dobry wybór, ponieważ 10 tys. zł to niewielka kwota. Każdy samochód w tej klasie jest niemal pewną skarbonką, więc należy przynajmniej starać się ograniczyć wydatki na potencjalne naprawy. A zrobić to można wybierając Volkswagena Passata B5 – jeden z najpopularniejszych modeli w Polsce. Dlaczego? Nie jest to samochód ponadprzeciętnie niezawodny, ale ogólnie trwały. Mechanicy znają go od podszewki i potrafią naprawić od ręki każdy obszar. Dzięki temu robią to tanio. Niskie ceny zamienników, których jest w brud, też obniżą koszty serwisu. Jedynie przednie zawieszenie wymaga częstszych i nieco kosztowniejszych napraw. Natomiast silniki są bardzo proste i niewymagające. W razie poważniejszej awarii bardziej opłaca się motor wymienić, bo dostęp do używanych jest znakomity. A tak poza serwisem, Volkswagen Passat B5 to samochód, którym jeździ się przyjemnie i komfortowo. Jeśli zawieszenie jest w 100 proc. sprawne, również pewnie się prowadzi. Silniki z turbodoładowaniem – benzynowe i diesle – dają dobrą dynamikę i są trwałe. Wnętrze przestronne i nierzadko bogato wyposażone. Automat czy napęd na cztery koła też można trafić w tym modelu. Škoda Fabia II – małe auto za 15 tys. zł Rata miesięczna na 2 lata od 688,00 zł

Rata miesięczna na 4 lata od 375,50 zł Sam policz ratę na www.hapipozyczki.pl Škoda Fabia II to jeden z najczęściej kupowanych samochodów w Polsce w minionym dziesięcioleciu i bez wątpienia jeden z najbardziej cenionych. Auto jest tak przemyślane, że trudno w tym segmencie wskazać lepsze w podobnej cenie. Wnętrze jest przestronne i dość wygodne. Może służyć także jako pojazd rodzinny, zwłaszcza kombi z 480-litrowym bagażnikiem. Z tyłu miejsca jest wystarczająco, by przewieźć dorosłych lub dzieci w foteliku. Bagażnik hatchbacka o pojemności 300 litrów wystarcza na co dzień. Jak na model, który debiutował w 2007 roku, Fabia II imponuje praktycznością. Jest też komfortowa i dobrze się prowadzi.

Gama silników zaspokoi oczekiwania każdego, ale najlepszym wyborem są benzyniaki. Które? Po pierwsze wolnossące, po drugie o pojemności od 1,4 litra wzwyż. Motor 1.6 MPI jest pancerny i świetnie spisuje się na gazie, a przy tym z mocą 102 KM daje dobrą dynamikę. Unikać należy natomiast jednostek o oznaczeniu TSI, a i do TDI podchodziłbym ostrożnie. Tu oczywiście mamy oszczędność, ale i ryzyko wyższych wydatków. Oszczędność można sobie zaserwować montując instalację LPG za ok. 2000-2500 zł do jednostek 1.4 i 1.6. Dużą zaletą Škody Fabii jest jej niezawodność i niskie koszty serwisu. Co do trwałości to z tym bywa różnie. Ogólnie mechanicznie samochód jest bardzo wytrzymały, nie rdzewieje, ale elementy wykończenia potrafią się mocno zestarzeć. Opel Vectra C - duże auto do 15 tys. zł Rata miesięczna na 2 lata od 688,00 zł

Rata miesięczna na 4 lata od 375,50 zł Sam policz ratę na www.hapipozyczki.pl 15 tys. zł to już kwota, za którą można poszukać większego samochodu w dobrym stanie. Moja propozycja to Opel Vectra C – model często krytykowany przez osoby, które nie rozumieją, że ktoś może potrzebować po prostu dużego, wygodnego, taniego auta. Opel Vectra spełnia wszystkie te warunki. Zwłaszcza egzemplarze po faceliftingu, który miał miejsce w 2005 roku. Samochód przy okazji poprawy wyglądu, pozbył się wielu niedoróbek. A przede wszystkim niezbyt udanych silników Diesla, które zastąpiono bardzo dobrymi i trwałymi dieslami 1.9 CDTi od Fiata. I właśnie taki wariant można polecić osobom, które poszukują dużego i taniego w utrzymaniu pojazdu rodzinnego. Na szczególną uwagę zasługuje ogromny wybór wersji i to nie tylko silnikowych. Jest klasyczny sedan i bardziej praktyczny liftback, a także hatchback (nazwa Opel Signum) oraz kombi. Bagażniki mają od 500 do 530 litrów przestrzeni i są bardzo ustawne oraz długie. Przestrzeni w kabinie wystarczy dla pięciu osób. Opel Vectra C nie słynie z wysokiej niezawodności, ale to i tak pewny zakup. Jest łatwa i tania w naprawie. W dobrym stanie cieszy prowadzeniem, a motor 1.9 CDTi niskim zużyciem paliwa i dynamiką. Popularność wśród mechaników jest tak duża, że każdy sobie z nim poradzi. Słowem – idealne auto rodzinne za rozsądne 15 tys. zł. Honda Jazz II - małe auto do 25 tys. zł Rata miesięczna na 2 lata od 1 146,67 zł

Rata miesięczna na 4 lata od 625,84 zł Sam policz ratę na www.hapipozyczki.pl Może to wygląda, jak powtórka z rozrywki, ale za 25 tys. zł z małych samochodów trudno nie polecić Hondy Jazz, tylko drugiej generacji. To samochód, który nie dość, że nowoczesny, to jeszcze po mistrzowsku zaprojektowany. Jego przestronność i funkcjonalność to najwyższy poziom. Imponuje wnętrze z systemem MagicSeat, czyli składane siedzisko kanapy w taki sposób, że można przewieźć nawet sporą szafkę czy rowery. O ile opracowanie wnętrza świadczy o kunszcie projektantów, o tyle mechanika… jest najprostsza z możliwych. Dzięki temu samochód praktycznie nie ma żadnych wad technicznych, poza słabym zabezpieczeniem antykorozyjnym. Jednak w drugiej generacji łatwo kupić jeszcze nie dotknięty rdzą egzemplarz. Silnikowo Honda Jazz nie oferuje żadnych „cudów”. Popularne jednostki to 1,2 litra oraz 1,3 litra. Ten większy motor oznaczono jako 1.4 iVTEC, trochę myląco. Obie benzynowe, bardzo trwałe i ekonomiczne jednostki, które można konwertować na zasilanie gazowe, jeśli nie wystarcza zużycie paliwa na poziomie 6-7 l/100 km. Jest też hybryda, ale jej akurat nie polecam – wręcz odradzam i nie dajcie się skusić na hasło „w ogóle się nie psuje”. Naprawy są drogie, a korzyści z takiego napędu praktycznie żadne. Citroën C5 II - duże auto do 25 tys. zł Rata miesięczna na 2 lata od 1 146,67 zł

Rata miesięczna na 4 lata od 625,84 zł Sam policz ratę na www.hapipozyczki.pl Dla wielu może to być zaskoczeniem, ale duży samochód za tę cenę, jaki bym polecił, to Citroën C5 drugiej generacji. Auto kontrowersyjne, ale pełne zalet. Wygodne i przestronne, a z odpowiednim silnikiem także niezawodne, tanie w serwisowaniu i… stosunkowo młode. Za 25 tys. zł można kupić nawet roczniki 2010-2011, a wśród starszych można przebierać. Francuski samochód został wyposażony w opcjonalne hydropneumatyczne zawieszenie, które u wielu budzi lęk, ale niesłusznie. Jest niewiele droższe w serwisie niż standardowe, a komfort podróży jaki daje trudno przecenić. Tym autem można pojechać na drugi koniec Europy i się nie zmęczyć. 533-litrowy bagażnik kombi zaspokoi każdego. Jest także sedan z mniejszym kufrem – 470 l.

*Cena instalacji LPG – 2500 zł Partnerem treści jest marka hapipożyczki Pożyczkodawcą jest IPF Polska Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie. RRSO oznacza Rzeczywistą Roczną Stopę Oprocentowania. RRSO wynosi 9,72% . Produkt "Pożyczka dla Nowych Klientów" dostępny jest od 24.04.2019 r. wyłącznie dla konsumentów nieposiadających pożyczki w IPF Polska Sp. z o.o. w dniu złożenia wniosku. Przyznanie pożyczki zależy od wyniku oceny zdolności kredytowej konsumenta. Ostateczne warunki pożyczki uzależnione są od poziomu wiarygodności kredytowej konsumenta. Niniejsza treść nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego i ma charakter wyłącznie informacyjny. Więcej szczegółów w regulaminie na hapipozyczki.pl