Samochód z instalacją LPG - co warto wiedzieć?

Wiele osób decyduje się na zakup auta z LPG lub montaż instalacji gazowej w posiadanym samochodzie. Co warto wiedzieć o użytkowaniu pojazdu, w którym zastosowano gazowy układ zasilania? Na co trzeba zwrócić uwagę? Co okresowo wymieniać? Spróbujmy odpowiedzieć na te i inne pytania, które stawiają sobie użytkownicy samochodów napędzanych LPG.

Instalacja LPG w samochodzie – benzyna to podstawa

W silniku dostosowanym do zasilania LPG cały czas podstawowym paliwem pozostaje benzyna. Aby zatem samochód poprawnie pracował na gazie wymagane jest utrzymywanie jednostki napędowej w dobrym stanie technicznym. Szczególną uwagę należy zwrócić na sprawność benzynowego układu zasilania oraz systemu zapłonowego i prawidłowe ustawienie luzów zaworowych (w silnikach, które tego wymagają).

Instalacja LPG w samochodzie – trzeba dbać

Samochodowa instalacja LPG wymaga okresowej obsługi i podobnie jak cały samochód musi być poddawana okresowym przeglądom w wyspecjalizowanych warsztatach. W ramach takiej obsługi wykonuje się wiele czynności, wśród których można wymienić:

• komputerowe sprawdzenie nastaw instalacji gazowej,

• sprawdzenie szczelność instalacji LPG,

• sprawdzenie stanu i mocowania poszczególnych elementów instalacji gazowej,

• sprawdzenie stanu zabezpieczeń antykorozyjnych,

• wymianę filtrów, które są dostępne w sklepie internetowym Nagaz24.pl - Filtry.

W samochodowych instalacjach LPG używa się dwóch rodzajów filtrów. Są to:

• filtry fazy lotnej, które filtrują LPG w stanie gazowym kierowane do wtryskiwaczy LPG. Filtry fazy lotnej wymienia się co około 10-15 tys. km.

• filtry fazy ciekłej, najczęściej znajdują się w odstojniku elektrozaworu gazowego lub reduktorze LPG. Oczyszczają one LPG w stanie ciekłym. Wymienia się je co około 20-30 tys. km.

Tankowanie LPG zagranicą

Na stacjach paliw w różnych krajach używane są różne pistolety do tankowania autogazu, a co za tym idzie w samochodach dostosowanych do zasilania LPG stosuje się różne zawory tankowania. Dlatego wybierając się za granicę samochodem wyposażonym w instalację gazową należy zaopatrzyć się w odpowiednie dla standardu tankowania autogazu w danym kraju, które można kupić w sklepie Nagaz24.pl - Redukcje do tankowania LPG.

Dodatkowa ochrona zaworów

W niektórych samochodach, po ich konwersji na zasilanie LPG, konieczne jest zastosowanie dodatkowej ochrony zaworów. Najczęściej stosuje się układy lubryfikacji, w których używa się specjalnych płynów. Ich zużycie nie jest duże. Warto jednak mieć jakiś zapas na wypadek zużycia całej zawartości zbiorniczka.

Dodatkową ochronę zaworów można także realizować używając specjalnych preparatów aplikowanych do zbiorników benzyny i LPG lub z wykorzystaniem dotrysku benzyny realizowanego przez sterownik instalacji LPG. Wtedy auto użytkowane na LPG może zużywać niewielką ilość benzyny. Płyny do lubryfikacji oraz dodatki do benzyny i LPG można kupić w sklepie z częściami LPG – Nagaz24.pl

Zbiornik LPG

Zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami, po 10 latach użytkowania zamontowany w samochodzie zbiornik LPG wymaga wykonania badania dopuszczającego go do dalszej eksploatacji lub wymiany na nowy. Samochód z instalacją LPG i nieważnym dopuszczeniem do eksploatacji zbiornika nie może przejść badania technicznego z pozytywnym wynikiem. Jest to podyktowane względami bezpieczeństwa, które w przypadku zbiorników ciśnieniowych przewidują takie właśnie procedury.

Wymienione w artykule i pokrótce omówione zagadnienia związane z eksploatacją samochodowych instalacji LPG mogą stanowić ważne wskazówki dla posiadaczy pojazdów napędzanych autogazem. Są to najważniejsze informacje pozwalające prawidłowo i bezpiecznie użytkować (także zagranicą) samochód napędzany LPG.

Piotr Złoty, IV 2020