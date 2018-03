Samochód z duszą – jak o niego dbać?

Zabytkowe samochody mają swoich wiernych zwolenników na całym świecie. Cechuje je szczególny urok. Pamiętajmy jednak o tym, że ich kolekcjonowanie wymaga nakładów finansowych i szczególnej troski.

Auto można uznać za zabytkowe, gdy ma więcej niż 25 lat, a produkowane nie jest od co najmniej 15 lat. Istnieje 5 kategorii wiekowych samochodów zabytkowych: I – sprzed 31 grudnia 1904 r., II – z lat 1905-1918, III – z lat 1919-1930, IV – z lat 1931-1945, V – z lat 1945-1976. Auto takie musi składać się w co najmniej 75 proc. z części oryginalnych. Piękne, klasyczne auto to powód do dumy – oczywiście wówczas, gdy jest zadbane.

Jak zarejestrować zabytkowe auto?

"Żółte tablice" to marzenie niejednego posiadacza starego samochodu. Aby je uzyskać, musimy udać się do siedziby Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków i tam złożyć kartę ewidencyjną ruchomych zabytków techniki (tzw. "białą kartę"). Możemy wypełnić ją samodzielnie lub z pomocą rzeczoznawcy. Następnie auto przechodzi badania techniczne – ich pozytywny wynik kwalifikuje pojazd do uzyskania wpisu w rejestrze zabytków. Tablice i dowód rejestracyjny odbieramy w wydziale komunikacji urzędu właściwego dla miejsca zamieszkania (źródło: http://auto-tu.pl/samochody-zabytkowe-2/jak-zarejestrowac-auto-zabytkowe/).

Pielęgnacja auta z duszą

Właścicieli samochodów zabytkowych nie obowiązują typowe przeglądy techniczne, jednak wizyty w serwisie są konieczne, aby pojazd zachował sprawność. Samochód powinien być też regularnie myty i woskowany, aby karoseria i lakier wyglądały jak nowe. Pamiętajmy, aby nie używać do tego kosmetyków przeznaczonych dla współczesnych aut – mogą one zaszkodzić klasykowi wykonanemu z materiałów innych niż obecnie używane. Koniecznie należy także zwracać uwagę na wszelkie oznaki korozji – tylko natychmiastowa reakcja zapobiegnie przenoszeniu się rdzy na kolejne części auta.

Dość kosztowne jest odnawianie chromowanych części samochodu. Właściciel pojazdu nie powinien robić tego samodzielnie. Nie wolno bowiem usuwać powłoki galwanicznej metodami mechanicznymi – w tym celu należy zastosować kąpiel chemiczną. W celu odnowienia powłoki specjalista dokonuje wielokrotnego niklowania i chromowania. Jeśli trzeba, eliminuje on także wgniecenia i ubytki. Są to jednak zabiegi długotrwałe i kosztowne. Aby uniknąć tego wydatku, należy stosować środki przeznaczone do elementów chromowanych, m.in. watę polerską, pasty do polerowania i woski zabezpieczające.

Wspominaliśmy już o korozji – zapobiegawczo zawsze zwracajmy uwagę na najmniejsze jej oznaki. Niewielkie plamki rdzy wyeliminujemy poprzez polerowanie; większe plamy wymagają jednak interwencji serwisanta.

Ubezpieczenie auta zabytkowego

Samochody zabytkowe zwolnione są z obowiązku wykupywania polisy OC – pod warunkiem, że nie uczestniczą w ruchu drogowym. Jednak w tym wypadku ustawodawca idzie nam na rękę – auto zabytkowe możemy ubezpieczyć na minimum 30 dni, nie musimy więc wykupywać polisy całorocznej. Polisa miesięczna całkowicie wystarczy osobom, które rzadko jeżdżą swymi klasykami i wyjeżdżają nimi z garaży jedynie okazjonalnie, np. chcąc uczestniczyć w zlocie hobbystów. W Polsce nie ma jeszcze wiele specjalnych opcji ubezpieczenia dla aut klasycznych – znacznie większy jest rynek takich polis na Zachodzie. Przykładowo, brytyjskie towarzystwo Lancaster Insurance w ramach polisy Classic Car Insurance daje zniżki za niski przebieg auta czy specjalne oferty dla kolekcji samochodów. O specjalne oferty warto wypytać również polskich ubezpieczycieli.