Samochód używany na raty. Sprawdź, jak działa kredyt na auto z drugiej ręki!

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) dla kredytu samochodowego na zakup używanego pojazdu wynosi 19,61%, całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów kredytu) 47 298 zł, całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta 77 288,86 zł, oprocentowanie stałe 13,70%, całkowity koszt kredytu 29 990,86 zł (w tym: prowizja 5 486,57 zł, odsetki 24 504,29 zł), 69 miesięcznych rat równych w wysokości 1 104,13 zł oraz ostatnia rata wyrównująca w wysokości 1 103,89 zł. Do uzyskania kredytu na powyższych warunkach wymagane jest zawarcie umowy ubezpieczenia pojazdu w zakresie autocasco, której koszt nie został wliczony do RRSO oraz ustanowienie zabezpieczenia w postaci cesji praw z tego ubezpieczenia. Kalkulacja została dokonana na dzień 22 czerwca 2022r. na reprezentatywnym przykładzie: Kredyt na zakup używanego pojazdu w cenie 59 370 zł, z wpłatą własną 12 072 zł z zabezpieczeniem w formie cesji praw do odszkodowania z polisy autocasco.