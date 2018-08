Samochód używany - auto pułapka, czy bardzo dobra możliwość?

Kupno samochodu. Na pozór prosta rzecz. No właśnie - na pozór. Bo choć temat ten znany jest niemal wszystkim od lat, to również od lat spotkać się można z powtarzalnymi schematami.

(Materiały prasowe, Fot: Carnext)

Decydując się na kupno samochodu zazwyczaj spędzamy bardzo dużo czasu na portalach aukcyjnych, wypatrywaniu okazji i tropieniu najdrobniejszych szczegółów w ogłoszeniach, co, rzecz jasna, w przypadku chęci nabycia wymarzonego pojazdu wydaje się naturalne. Część poszukiwań okazuje się oczywiście trafnych, choć są i takie, co do których nie zawsze mamy pewność. Dlaczego tak się dzieje? Odpowiedź jest prosta. Otóż standardy jakości na rynku aut wtórnych dopiero są tworzone, co może się wiązać z ryzykiem zakupu np. samochodu powypadkowego. Nasuwa się więc pytanie - czy jest sposób na to, aby ta droga była krótsza, a przy tym prosta i bezpieczna? Otóż jest.

Można inaczej 26 tys. razy miesięcznie. To statystyki wyszukiwania hasła "samochód poleasingowy" w wyszukiwarce Google. Wynik ten nie jest przypadkowy. Coraz częściej zdajemy sobie sprawę, że zakup samochodu to zdecydowanie zbyt poważna inwestycja, dlatego chcemy mieć 100 proc. pewności, że kupione auto to auto ze sprawdzoną historią. Wiedzą o tym ci, którzy sprzedażą aut z rynku wtórnego zajmują się od lat. Przykład? CarNext by LeasePlan wprowadził do swojej oferty nowe możliwości. Takie, które zasługują na uwagę. Dlaczego? Są rzeczy, które wiedzieć warto Znamy już "słowa klucze", którymi kierujemy się przy zakupie samochodu. Bezpieczeństwo. Wygoda. Oszczędność czasu. To najważniejsze z nich. LeasePlan wprowadził do Polski serwis CarNext.com, który spełnia je wszystkie. Co więcej - w ramach obietnicy tworzenia nowego standardu na rynku samochodów wtórnych daje możliwość zwrotu zakupionego samochodu bez podania przyczyny w ciągu 14 dni i przejechanych nie więcej niż 200 km od dnia odebrania auta. Dodatkowo: użytkownik serwisu nie jest narażony na przykre niespodzianki, ponieważ prezentowane ceny zawierają już wszystkie koszty. Czy na tym koniec? Nie.

Na co z wymienionych punktów warto zwrócić uwagę to przede wszystkim bezpieczeństwo. Bezpieczeństwo i oszczędność czasu, ponieważ nowy serwis skupia na swojej platformie auta, które mają zaledwie 3-4 lata, są komfortowo wyposażone oraz posiadają szczegółową historię użytkowania. Historię tę można przejrzeć bez wychodzenia z domu. Wygodne? Naszym zdaniem bardzo.

A dlaczego to tak ważne? Ponieważ jak wskazują badania przeprowadzone przez KANTAR Millward Brown aż 96 proc. respondentów wskazało, że mając do wyboru dwa identyczne auta, wybrałoby to posiadające niezależny certyfikat potwierdzający stan techniczny pojazdu. To również pokazuje jak na przestrzeni lat zmieniło się podejście do zakupu samochodów. Niegdyś - najważniejsza była cena, dziś - przewagę przejmują inne aspekty. Nie jest również odkryciem, że od wielu lat zmienił się także sposób poszukiwania samochodu - nie stacjonarny, a internetowy - głównie ze względu na możliwość przeglądania ofert o każdej porze.

W przypadku CarNext.com klient wybiera online samochód, który chciałby kupić. Następnie może umówić się na obejrzenie wybranego modelu w jednym z punktów sprzedaży w Warszawie lub w Piasecznie, gdzie ma możliwość przetestowania auta i porozmawiania z ekspertami przed podjęciem ostatecznej decyzji o zakupie. Jeśli zakup ten nie spełni jego oczekiwań, ma możliwość zwrotu, bo jak podkreśla Prezes LeasePlan Polska, Sławomir Wontrucki: "firma stawia na pełną transparentność i komfort zakupu dla klienta".