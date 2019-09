Samochód hybrydowy. Jak bardzo skomplikowana jest jego konstrukcja?

Wokół samochodów spalinowo-elektrycznych narosło wiele mitów. Jednym z nich jest ten, że są skomplikowane i w związku z tym – drogie w utrzymaniu (pomimo niższego zużycia paliwa). Tymczasem w rzeczywistości mają one znacznie prostszą konstrukcję niż wiele współczesnych diesli czy benzyniaków. Co dokładnie „siedzi” w klasycznej hybrydzie?

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

lexus,lexus is 300h,hybryda,samochód hybrydowy,silnik hybrydowy,silnik (WP.PL, Fot: Marek Wieliński)

Na wstępie raz jeszcze podkreślmy, że chodzi o klasyczną hybrydę (HEV), a nie plug-in (paradoksalnie te dwie technologie dzieli sporo różnic). Za przykład spokojnie możemy wziąć napędy stosowane przez Lexusa lub Toyotę.

Podziel się

Dlaczego? Po pierwsze, Japończycy jako jedni z pierwszych wprowadzali na rynek takie auta, po drugie sukcesywnie je rozwijali (Lexus ES 300h czy UX 250h mają napęd hybrydowy już czwartej generacji) i wreszcie po trzecie – marki te mają ponad 70-proc. udział w sprzedaży aut HEV na europejskim rynku. Tylko w pierwszym półroczu hybrydowe Toyoty i Lexusy znalazły na Starym Kontynencie* prawie 300 tys. nabywców*. To czyni je dobrym wzorem jeśli chodzi o mechanikę samego działania napędów.

Silnik spalinowy – to wolnossąca jednostka o sporej, jak na dzisiejsze czasy, pojemności – we wspomnianym Lexusie ES 300h to 2,5 litra a np. w modelu RX 450h aż 3,5 litra i 6 cylindrów. To gwarantuje jednostkom niezawodność, nie są też wrażliwe tak bardzo na jakość paliwa czy oleju, jak motory o mniejszej pojemności z turbosprężarkami i kosztownym osprzętem. Generalnie jednostki wolnossące słyną z trwałości. Dynamiki jednak im nie brakuje bo w pewnym sensie rolę turbosprężarki pełni w nich motor elektryczny – to on dodaje mocy i niutonometrów.

*Silnik elektryczny *– z zasady takie motory mają minimalną liczbę części ruchomych i bardzo prostą budowę. Nie wymienia się w nich oleju, świec, filtrów, przepływomierzy etc. bo ich tu po prostu nie ma. Innymi słowy – nie wymagają żadnych czynności serwisowych i są niezwykle trwałe. Tu po prostu nie ma się co psuć.

Materiały prasowe Podziel się

Skrzynia biegów – od lat Lexus i Toyota stosują w hybrydach elektroniczne, bezstopniowe skrzynie biegów e-CVT. Z dwóch powodów. Po pierwsze pozwalają one efektywnie wykorzystać parametry zarówno silnika elektrycznego (który maksymalnym moment obrotowy osiąga od razu), jak i wolnossącego benzyniaka. Po drugie – doświadczenia pokazują, że takie skrzynie są długowieczne i nie wymagają żadnych czynności serwisowych.

Baterie – o ile w autach elektrycznych i plug-inach stosuje się akumulatory litowo-jonowe to Japończycy wiernie trwają przy niklowo-metalowo-wodorkowych (NiMH). Są one znacznie mniej wrażliwe na częste ładowanie i rozładowywanie, dużo trwalsze (z doświadczeń serwisów wynika, że nawet po przebiegu 300 tys. km zachowują ok. 90 proc. swojej początkowej efektywności), a do tego tańsze w produkcji niż baterie Li-Ion.

Co więcej, w 100 proc. poddaje się je recyklingowi, podczas gdy z litowo-jonowych odzyskuje się, póki co, średnio 50-60 proc. materiałów. Resztę trzeba utylizować. Baterii w hybrydzie też się nie serwisuje, nie wymagają wymiany żadnych części. Raz na jakiś czas serwis sprawdza jedynie ich parametry – np. czy napięcie jest właściwe, jaki procent pojemności zachowały etc. Trwa to zazwyczaj minutę i jest wliczone w cenę klasycznego przeglądu.

Materiały prasowe Podziel się

Mikroprocesorowy układ sterujący – moduł odpowiadający za pracę całego zestawu hybrydowego. Jest „łącznikiem” między motorami, a akumulatorami i skrzynią biegów. Dzięki temu wszystko dzieje się automatycznie, nie wymaga żadnej ingerencji ze strony kierowcy. Układ sterujący nie wymaga żadnego serwisu, wymienia się go w zasadzie tylko w jednym przypadku – gdy auto było zalane (np. podczas powodzi).

Osprzęt – połączenie silnika spalinowego z elektrycznym pozwoliło wyeliminować wiele podzespołów. W hybrydzie nie ma m.in. wtryskiwaczy wysokociśnieniowych, alternatora, rozrusznika, paska klinowego, czy klasycznego sprzęgła.