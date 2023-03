Salon Motocyklowy – znamy pierwszych wystawców

Swój udział w tegorocznej odsłonie wydarzenia potwierdziła ekipa The Infamous Team. To marka odzieżowa zrzeszająca ludzi spod znaku odwróconej gwiazdy symbolizującej złą sławę. Dlaczego zła sława? Ponieważ ich pasje, takie jak stunt motocyklowy, skydiving, wyścigi czy boks często są uważane za naganne i niebezpieczne. Ludzie należący do teamu INFMS to wyjątkowi goście, którzy poświęcili życie realizowaniu swoich pasji. Pomimo wielu przeciwności losu oraz odmienności tego co kto każdy z nich robi, jednoczy ich jedno, bezgraniczne oddanie swojej pasji.