Rzeszowska drogówka dostała nowy sprzęt. Takiego Harleya zazdrości im cała policja

Policjanci dostali od rzeszowskiego ratusza nowy motocykl. Harley-Davidson został przygotowany przez miejscowego dealera amerykańskiej marki. I jest wyjątkowy w skali całego kraju.

Harley-Davidson Road King to piąty motocykl, który ma rzeszowska policja. Pozostałe to trzy Triumphy z 2009 roku i jedna Honda z 2010 r.

Przedstawiciel dostawcy pojazdu podkreślał historyczną wagę dzisiejszego wydarzenia. - W najnowszej historii Polski, czyli po roku 1989, jest to pierwszy w kraju Harley zakupiony na potrzeby policji. Co więcej, według naszych informacji obecnie jest to jedyny motocykl marki służący w policji w całej Europie Środkowowschodniej. W Polsce były wcześniej miasta, które testowały w swoich formacjach Harleye, ale do zakupu i stałego użytkowania ostatecznie jednak nie doszło. Dzisiejsze wydarzenie nawiązuje do pięknych tradycji przedwojennych i służby maszyn H-D w szeregach polskiej policji i jesteśmy dumni z tego, że mogliśmy mieć w to swój wkład - ocenił Paweł Pomianek, kierownik sprzedaży w GOC Harley-Davidson Rzeszów.