Rysy i wgniecenia karoserii to nie problem, jeśli masz odpowiednie narzędzia

Żaden kierowca nie chce oglądać rys i wgnieceń na karoserii swojego samochodu. Gdy po wyjściu z pracy lub supermarketu zobaczysz jedne albo drugie, nie musisz jechać do lakiernika, poradzisz sobie z nimi samodzielnie. Wymaga to nieco pracy, ale efekt daje dużo satysfakcji i – co najważniejsze – niewiele kosztuje.

Poniżej przedstawiamy domowe sposoby na radzenie sobie z rysami i pielęgnowanie karoserii. Dzięki odpowiednim specyfikom będzie to bajecznie łatwe, a ekonomiczne opakowania starczą na więcej niż jeden zabieg.

Nie unikniesz rys, ale możesz się ich pozbyć

Jedynym skutecznym sposobem na zabezpieczenie samochodu przed powstawaniem rys byłoby trzymanie go w garażu przez cały czas. Na dobrą sprawę do kolizji może dojść wszędzie. Podczas wyprzedzania, parkowania, wyjazdu z posesji, nawet gdy zostawimy samochód na parkingu musimy liczyć się z ryzykiem, że ktoś nas zadrapie. Za te najmniejsze ryski, które szczególnie dobrze widać pod światło, odpowiadają sami właściciele samochodów. Jeśli mimo twoich starań o należyty stan karoserii, częstego mycia i polerowania na powierzchni pojawiają się drobne ryski to znak, że powodem jest niewłaściwe pielęgnowanie auta.

Jeśli myjesz samochód metodą tradycyjną – z wiaderkiem i gąbką, musisz często zmieniać wodę. Powód jest prosty, wszystkie zanieczyszczenia, które po wypłukaniu myjki lub szczotki zostają w wodzie, unoszą się i jeśli ich stężenie jest zbyt duże, to ponownie osadzają się na gąbce. Drobinki piasku mogą sprawić, że zwykła myjka zmieni się w papier ścierny. Z drobnymi ryskami, które nie sięgają białego lakieru podkładowego, można poradzić sobie na kilka sposobów.

Polerka w ruch

Najskuteczniejszym z nich jest polerowanie. Do tego niezbędna będzie elektryczna polerka i odpowiedni preparat do usuwania rys. Pamiętaj jednak, by nie dobierać zbyt mocnych specyfików, które zamiast naprawić stan karoserii, mogą jeszcze bardziej go pogorszyć, na przykład powodując przebarwienia lub zmatowienie lakieru. Sam proces polega na ścieraniu wierzchniej warstwy farby i wygładzaniu ewentualnych ubytków. Jeśli użyjesz pasty o zbyt mocnym działaniu, efekty mogą być opłakane. Osoby szukające tańszych rozwiązań próbują usunąć rysy przy pomocy mniej konwencjonalnych środków, na przykład zwykłej pasty do zębów. Lepiej jednak zdać się na profesjonalne środki, a w razie potrzeby zdecydować się na wizytę u lakiernika.

Nie tylko rysy

Jeśli natomiast kolizji poza zarysowaniem karoserii towarzyszy wgniecenie, to sprawa jest dużo bardziej poważna. Małe defekty nie wymagają wizyty w warsztacie, można się ich pozbyć samodzielnie. Istnieją różne niekonwencjonalne metody, takie jak polewanie wgniecionego miejsca gorącą wodą czy "zasysanie" wgniecenia przy pomocy zwykłego przepychacza. Jeśli nie jesteś przekonany do powyższych sposobów, wypróbuj bardziej profesjonalne sposoby. Z jednej strony możesz na przykład zdecydować się na zdemontowanie wgniecionego elementu i delikatne masowanie go gumowym młotkiem od wewnętrznej strony, aż blacha powróci na swoje miejsce. Ten sposób jest jednak bardzo pracochłonny. Drugim sposobem będzie wykorzystanie specjalnego zestawu do wyciągania wgnieceń. W internecie znajdziesz modele, które "przyklejasz" do karoserii, a następnie gwałtownym ruchem odrywasz ssawkę. Pamiętaj, że takie narzędzie nada się wyłącznie do drobnych "dołków" – wyników niewielkiej kolizji lub padającego gradu.

