Rosjanie zapowiadają rządowy motocykl. Zbuduje go koncern Kałasznikow

Rosyjskie media zapowiadają, że jednośladowy potwór ma trafić na drogi w przyszłym roku. Jako pierwsze mają nim dysponować rosyjskie siły bezpieczeństwa i będzie on służył obok opancerzonych pojazdów.

Garść danych technicznych nie pozostawia wątpliwości, że to wielka i ciężka maszyna. Ponad 500 kg masy własnej, silnik o mocy 150 KM i 180 Nm ma pozwalać na przyspieszenie do pierwszej setki w 3,5 s i osiągać prędkość maksymalną 250 km/h. To całkiem odważne parametry jak na sprzęt, który będzie budowany przez zakłady IŻ należące do koncernu Kałasznikow.