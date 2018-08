Rolnik dachował kombajnem. Okazało się, że mężczyzna był nietrzeźwy

Niewiele potrzeba, by pojazd wylądował na dachu. Przekonał się o tym 45-letni rolnik z gminy Krasnystaw, którego kombajn się przewrócił. Życiu mężczyzny nie zagraża niebezpieczeństwo, ale badanie wykazało, że był nietrzeźwy.

Policjanci z krasnostawskiej komendy zostali wezwani do wypadku przy pracach polowych. Kombajn kierowany przez 45-letniego mężczyznę przewrócił się do góry kołami i przygniótł rolnikowi nogi. W wydostaniu się spod maszyny pomagał mu właściciel pojazdu. Poszkodowany trafił do szpitala i dopiero po dwóch godzinach funkcjonariusze mogli sprawdzić jego trzeźwość.