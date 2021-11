Rolnicy kupili quada Straży Granicznej. Ma pomóc w pilnowaniu polskiej granicy

Jak tłumaczył cytowany przez PAP Adam Paczóski, prezes PZZR, jego zdaniem to rolnicy dobrze rozumieją pojęcie miedzy i dlatego wspierają ochronę polskiej granicy. Jak stwierdził, to bezpieczna granica ma być gwarantem bezpieczeństwa kraju, ale też możliwości inwestowania w Polsce. Zwrócił się jednocześnie z podziękowaniem do funkcjonariuszy, którzy pełnią służbę przy granicy.