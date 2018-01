Robert Lewandowski z nowym audi. Tym razem to rodzinny SUV w najmocniejszej wersji

Najlepszy polski piłkarz po raz kolejny zapozował przy audi. Na ostatnie dni 2017 roku wybrał rodzinnego SUV-a z potężnym dieslem pod maską. Auto dostarczył jeden z podwarszawskich dealerów marki.

To wystarczy, by rozpędzić ważące ponad 2,3 tony auto do 100 km/h w zaledwie 4,8 sekundy. W zależności od wersji, SQ7 może pomieści 5 lub 7 osób. Ta kombinacja mocy, przestrzeni i oszczędności diesla sprawia, że ten model może idealnie sprawdzić się jako środek transportu dla całej rodziny.