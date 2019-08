Robert Lewandowski obchodzi urodziny. Sprawdzamy, co trzyma w garażu

Wspaniały tort od Anny Lewandowskiej to prezent, o którym pisze dziś cały internet. Piękny upominek od żony z pewnością ucieszył RL9. Nam jednak z urodzinami kojarzą się przede wszystkim zabawki. A te Robert Lewandowski ma z najwyższej półki. Zajrzyjmy do garażu polskiego piłkarza.

Początki jak u każdego Polaka

Kolekcja godna wielkiego piłkarza

Luksusowe, sportowe samochody i wielcy piłkarze - to duet idący zawsze w parze. Królowie strzelców mają garaże stosowne do swojego statusu w futbolowym świecie. Robert Lewandowski absolutnie nie odstaje od swoich kolegów z branży.

"Lewy" był widziany między innymi w Ferrari F12berlinetcie . To nieprodukowane już flagowe gran turismo z Maranello dysponuje 740-konnym V12. 100 km/h pojawia się w tej bestii na prędkościomierzu już po 3,1 s od startu zatrzymanego.

Z kolei kluczyki do audi RS7 pojawiły się w rękach Roberta Lewandowskiego ze względu na kontrakt pomiędzy producentem samochodów z Ingolstadt a klubem RL9. Piękne RS7, gdy było obecne w ofercie Audi, kosztowało od 560 tys. zł. W ramach tego samego kontraktu Robert Lewandowski dostał do dyspozycji również Audi RS6.

Jednym z najpiękniejszych wozów, w jakich był widziany Robert Lewandowski, jest Maserati GranTurismo . Nie jest to samochód pierwszej młodości, chociaż nadal jest produkowany. Maserati wprowadziło GranTurismo na rynek w 2007 roku. V8 tego GT pozostaje jednak jednym z najpiękniej brzmiących silników na drogach.

Jeśli piłkarz, to i Bentley. Robert Lewandowski postawił na Bentleya Continentala GTC w wersji Speed. Potężny silnik W12 w tej maszynie to nie jest jednostka dla szukających oszczędności na paliwie, ale to jednocześnie wybór najwspanialszy z możliwych.