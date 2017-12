Rewolucja dla kupujących używane auta. Będzie wiadomo o nich wszystko

Miało być auto starszej pani, która jeździła tylko w soboty na zakupy. W rzeczywistości to wielokrotnie bity wehikuł z licznikiem podkręconym do granic możliwości. Każdy, kto choć przez chwilę rozważał kupno sprowadzanego z zagranicy samochodu słyszał tego typu opowieści. Nabywanie takiego auta jest poniekąd jak ruletka. Ale koniec z tym.

Miłość Polaków do używanych samochodów nie gaśnie. W zeszłym roku sprowadziliśmy prawie 890 tys. używanych aut osobowych. To najwięcej od czasu wejścia Polski do Unii Europejskiej w 2004 roku. Ponad połowa miała powyżej dziesięciu lat.