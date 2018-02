Restrykcyjne przepisy dla młodych kierowców. Chodzi o doświadczenie, nie o prędkość

Przepisy, które mogą dotknąć młodych kierowców, wywołały prawdziwe poruszenie wśród kandydatów. Tymczasem w Wielkiej Brytanii pojawił się pomysł, by ograniczenia zależały od stażu za kierownicą. System jest ostrzejszy niż w Polsce i ma więcej sensu.

Wprowadzenie nowych zasad dla młodych kierowców ma mieć miejsce w Polsce już 4 czerwca 2018 roku. Przynajmniej w teorii, bowiem plotki wskazują na przesunięcie uruchomienia systemu CEPiK 2.0, a co za tym idzie, egzekwowania przepisów dla osób, które dopiero odebrały prawo jazdy. Przez pierwsze osiem miesięcy będą one musiały jeździć wolniej, a przez dwa lata ich limit wykroczeń ograniczono do 3 mandatów. Jeśli przekroczą tę granicę, tracą uprawnienia.