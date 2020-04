Renault Laguna Coupe GT dCi 180 KM, 2014 - test AutoCentrum.pl #119

Witam serdecznie Po ilu latach sporej popularności przyszły czas posuchy i nie masz zapomnienia dlatego że Renault Laguna 1 generacja była częstym gościem na naszych drogach już regeneracja i nie było aż takim sukcesem a Laguna III generacji jest a raczej rzadkim gościem i jeszcze rzadszym gościem i jest wersja kupę i to bardzo fajnie być znane tą tego samochodu czy w wersji z mocnym dieslem jest bardzo interesowanie Sprawdźmy to w naszym teście zapraszam Laguna Coupe słusznie zwraca na siebie uwagę to szczerze nie musimy tego tłumaczyć Wystarczy spojrzeć zdaniem wielu jest to jeden z najpiękniejszych samochodów francuskich w ostatnich latach i szczerze powiedziawszy są ku temu stwierdzeniu w spore predyspozycje wrócił efektu który osiągnięto bez zbędnych przetłoczeń bez zbędnych załamań jeśli popatrzymy na boczną linię tego samochodu to w zasadzie tutaj mamy zaledwie i jedno przetłoczenie które cały samochód na dole też jest jedno załamanie i w tym w zasadzie tyle jest to samochód który nawiązuje do tych aut francuskich ze stajni Renault które później były produkowane gdzie raczej wszystko idzie w kierunku takiego okrągłego designu natomiast ogólny efekt jest to zaskakująco dobry z przodu mamy Wielki grill z takimi nieco wyłupiasty lampami natomiast z tyłu ten samochód przypomina Aston Martina Ale z drugiej strony Czy to źle że auto przypomina jedną z najpiękniejszych aut na świecie w moim zdaniem jest bardzo że masz tym blogu nie podnosimy rękę na spódniczka po dniu znajdujemy 11 jest silnik Diesla Niestety w wersji kupę i nie ma benzyny co jest dosyć Moim zdaniem rażące niedopatrzeniem Kiedyś była dwunastokątna dwulitrowa jednostka Ale obecnie Niestety w ofercie przynajmniej polskiej ten silnik Diesla jest dostępny na szczęście w trzech wariantach mocy 150 175 z automatem bądź najmocniejszej 180 konnej wersji z 6 manualną skrzynią biegów którą właśnie mamy przyjemność testować takie zestawienie rozpędza się do prędkości 223 km na godzinę tego nie testowałem oraz potrzebuję osiem i pół sekundy do setki i udało mi się nawet zawartość delikatnie przebić moment obrotowy wynosi 400 niutonometrów dostępny jest przy 2 tysiącach obrotów na minutę natomiast nie spalanie powinno być się bardzo atrakcyjną pół średnie poniżej 5 w trasie lekko powyżej siedmiu w mieście to również sprawdzimy w osobnym filmiku na koniec dodam że BAC jest całkiem pojemny bo mieście a 66 litrów paliwa Zróbmy teraz ten W trosce o podejście do auta to wszyscy wielkie bezramkowe drzwi oczywiście otwór jest potężnym zajmują miejsce bez najmniejszego problemu wsiadam na miękkim komfortowym wygodnym fotelu na długie trasy potem o której możemy regulować elektrycznie jeśli chodzi o komputera i oparcia jeśli chodzi o wysokość jak również na długość możemy go przesuwać przód tył dostępny 3 pamięci tych ustawień I jest tutaj w pokrętło odpowiadające dowodu za podgrzewanie tego fotela jeśli chodzi o ustawienie kierownicy która niestety hodowane w dwóch płaszczyznach zakres regulacji jest wystarczające Chociaż szczerze powiedziawszy wolałabym żeby było I jeszcze troszkę odrobinę bliższa bliżej wysunięta do mnie ale to jest w zasadzie akceptowalne ustawienie nad głową miejsca nie zostało ale z drugiej strony Pamiętaj my mamy dostać się do tej sportowy wyglądające samochód jest te dwa palce które zostają jeszcze nad moją głową myślę że można uznać za dobry wynik zobaczmy teraz inne miejsce pozostawiono dla pasażerów podróżujących z tyłu od razu powiem że nie są to miejsca pełnowymiarowe ale też nie są to małe symboliczny po półeczki które można chodzić bo jak Subaru BRZ Czy Peugeot RCZ tutaj po przechyleniu oparcia fotela kierowcy fotel odjeżdża elektrycznie Całkiem spory kawałek do przodu umożliwiając to wygodne zajęcie miejscu do tyłu jest tylko jeden problem ojciec taki że skoro fotel odjeżdżał elektryczny do przodu to za chwilę będzie odjeżdżał elektrycznie również czyli potencjalnie miażdżąc moje nogi i kolana stopy Renault przewidziało nawet dwumetrowca z tyłu po tym jak potem dojechał delikatnie dociskając moje kolana silniki wyczuły opór i hotel cofnął się o parę centymetrów do przodu Adrian świetne rozwiązanie to nie oznacza że to jest dwumetrowca zachwycony dlatego że jestem w stanie się zmieścić tam za sobą ani na długość co przed chwilą widzieliście Ani też na wysokość tutaj umowy o wyprostowaniu i głowy absolutnie nie ma no to jest należy zaznaczyć że z tyłu zadbano o Odpowiedni nastrój bo mamy tu dwa nawiewy to prawda tutaj miejsce po środku nie jest w ogóle przewidziane do zagospodarowania dlatego że jest to aut na 4 osoby ale na dobrą sprawę ta przerwa jest na tyle duża że jeszcze coś tutaj z tyłu jakaś większa nawet torba mogłaby się zmieścić poza tym mamy to całkiem sporo elementów które uprzyjemniają podróż ponieważ mamy to nagłośnienie Bose 4 głośniki mamy odpowiednie podłokietniki po lewej stronie nie mamy niestety możliwości Uchyl szyby w żaden sposób więc no jak to wersja kupę niestety nie będzie to pełnych wygód Tak czy inaczej można tu wcisnąć kogoś kto niekoniecznie wtedy ta podróż z tyłu nie będzie wcale taka zła dla klientów którzy kupują nadwozie typu Coupe nie jest ważna pojemność bagażnika w terminie w takim stopniu ale i tak zajrzyjmy Iza jak to wygląda bagażnik oferuje 423 litry pojemności ale zwróć uwagę że zbyt wielkich walizek do niego nie wsadzimy a przynajmniej nie bo okien dlatego że ma on dosyć otwór który uniemożliwia wsadzenie to jakiś bardzo przestrzennych bagaży również cena Zwróć uwagę na próg załadunku który jest prowadzony bardzo kogo tak jest ukształtowany zderzak oprócz tego mamy to możliwość rozłożenia oparcia tylnej kanapy Wystarczy pociągnąć za ten uchwyty to się składa bez na to samo możemy zrobić stół po prawej stronie składa się uzyskujemy jak widać prawie płaską podłogę i znacznie więcej możliwości przewożenia bagaży natomiast na górze widzimy prawdopodobnie w element systemu audiobook z lektury musieliśmy dopłacić 3000 zł mam lepszy dźwięk Ale mamy też ograniczenie jeśli chodzi o przewożenie wyższych walizek bo zajmuje to ten element sporo miejsca na podsufitce Nazwijmy to bagażnika tutaj znajdziemy jak widać źródło światła Po obu stron takie kieszonki ze szczoteczkami której możemy z gumkami które możemy złapać drobne przedmioty w siatkę możemy owszem też rozciągnąć na odpowiednich haczykach możemy zajrzeć pod podłogę Gdzie znajdziemy jakieś dodatkowe schowki i jeszcze niżej powinno być koło zapasowe w sumie w Najdroższej ona jest w standardzie Ale kiedyś w tym przypadku producent postanowił wydać dziennikarzom wersję tylko z zestawem naprawczym No cóż to bym nie wjechał w żadną większą dziurę wnętrze Laguny jest równie ciekawie zaprojektowany i jak projekt zewnętrzny wydaje się że od strony stylistycznej nie może tego samochodu specjalnie przyczepić jeśli chodzi o dobór materiałów wykończeniowych owszem już tak to znaczy sam Materiały są bardzo ładne jeszcze raz jak Plus tutaj mamy tworzywa które są mięciutkie to tworzywo jest dodatkowo jeszcze przeżyte taką kontrastowo białą nicią to wszystko wygląda dobrze to bym plastik który skutecznie dosyć udaje aluminium więc też trochę źle zrobione to miękkie tworzywo idzie tutaj aż do dołu to niżej już zaczyna się twardy plastik to ja też twardy plastik ale takie matowy bardzo ładnie wyglądające wszystko jest naprawdę OK tylko żeś chodzi o szczegóły to niestety jest sporo plastikowych elementów które trzeszczy oczy to mamy takie chodzący schowek czy też poproszę posłuchać Co się dzieje Jeszcze nie zacząłem już są głosy z tej plastikowe do plastikowego uchwyt to jest do niego pociągnę i to widać że jest Szybcy i uchwyt odkształcają się drzwi a do tego się tutaj oparł o o ten plastikowy element który również Wydaje całkiem sporo dźwięków to nie jest jakiś dramat to nie jest coś co przeszkadza na co dzień ale jeśli zaczniemy patrzeć na to krytycznie stop łatwością znajdziemy miejsce do którego moglibyśmy się przyczepić to pod podłokietnikiem jest to a nie twarde i miękkie takie powiedziałbym że mogło być lepiej aczkolwiek nie jedziemy na dłuższym trasie nie przeszkadza jakoś tak bardzo to również jest dosyć się miękko i też da się wytrzymać na drugiej trasie jeśli chodzi o sprawy takie praktyczne to to mamy całkiem schowa check to mamy wyjście Jacka mamy to wejście USB mamy wejście na kartę SD mamy jak widać zasilanie 12 V drugie wejście na zapalniczkę znajduje się tutaj w tym schowku który stał Zrobimy tak ładnie napisem for Control oprócz tego jak widać brakuje to niestety miejsca na odłącz z napojami to znaczy jedno miejsce jest tu ale szczerze powiedziawszy nie wiem czy chciałbym razem przypadkiem tą kawę tuż nad wejściem 12 woltów więc Szczerze powiedziawszy aby mieć odpowiednie miejsce zarezerwowane to na tunelu środkowym oprócz tego i się patrzymy na na schowki w drzwiach są one raczej dość symboliczne nie ma tu zbyt wiele miejsca o w jakichkolwiek większej butelki butelki raczej nie ma mowy natomiast ucieszy z pewnością ogromny schowek przed pasażerem tutaj naprawdę zmieścić się da różnych jest to jedno z najbardziej praktycznych miejsc w tym samochodzie konkurujące Jeśli chodzi o praktyczność chyba nawet z bagażnikiem pamiętacie moją uwagę do tego jak chodziły drzwi w Renault Megane i to w Lagunie jest bardzo podobna sytuacja Posłuchajcie nie mówię o skrzypieniu tego uchwytu teraz twoim zdaniem niewiele trzeba było aby sprawić żeby ten mechanizm chodził nieco ale widzę że w całym koncernie wszystkie tego typu rozwiązanie wchodzą niestety zbyt głośno i zwracają niepotrzebnie to pewnie na siebie uwagę nie będę opowiadał Złomek umawiałem ten system dość szczegółowo w przypadku chyba mojego wcześniejszego testu Renault Clio albo Renault Megane już sam nawet nie pamiętam ale tak w wielkim skrócie mamy to taki joystick otoczone kilkoma przyciskami które są skrótami do poszczególnych funkcji joystick ten można przechylać w prawo w lewo można nim obracać albo można go też klikać i po kliknięciu na trybie ikonce wchodzimy w różne kolejny pod Mini i mamy to przykładowo informacje z komputera pokładowego wszelkie informacje mamy to łatwe skrót aby wrócić poziom wyżej jeszcze poziom wyżej Przejdź do nawigacji i tak dalej i tak dalej więc możliwości jest całkiem z powrotem też jest dotykowy więc jeśli mam akurat znudził się operowanie tym dżojstikiem to możemy łatwo sięgnąć rękę sprawdzić Nie wiem pogoda jak widać są to jakieś aplikacje które słońce No jak widać w Krakowie sprawdzają pogodę na najbliższe dni nie wiem skąd bierze się ta informacja Być może jest podpięty do internetu Ja na ten temat nic nie wiem W każdym razie funkcjonalność jest Całkiem ciekawa zdążyliśmy się już przyzwyczaić do silników diesla pod maską nawet kabriolet O już są produkowane z silnikiem wysokoprężnym ale w tych przypadkach producenci przynajmniej starają się wyciszyć ten silnik tak aby inni rzucał się w oczy właściwe Włoszech w swoim ten w tym przypadku akurat Renault postanowił ona ona wyciszenie silnika diesla nie to oszczędzić Posłuchajcie Zresztą sami w środku to może nie brzmi jakoś tak źle ale kiedy podejdę bliżej z mikrofonem do maski No to klekot Diesla jest do wyraźny Co tu dużo mówić jeśli Posłuchamy tego samego z tyłu to 2 jakie końcówki układu wydechowego tak nie zmieniają zbyt wiele oczywiście wyglądają rewelacyjnie ale jeśli chodzi o jakikolwiek odgłosy przy gazówki to niestety nic z tego nie uzyskamy już to zaraz po Posłuchajcie mikrofon Zostań tutaj może wy Słyszeliście tutaj jakby coś więcej niż ja ale ja szczerze powiedziawszy nie przypuszczam że by było to coś rewelacyjnego diesel dla oszczędności tak dla elastyczności tak ale dla dźwięku niespecjalnie i jeśli chodzi o dopasowanie tego dźwięku do tego rodzaju to trzeba otwarcie powiedzieć specjalnie do siebie to nie pasuje opisanie wrażeń z jazdy Laguną Coupe GT nie jest takie proste dlatego że wszystko czego od auta oczekujemy bo jeszcze oczekujemy bardzo spokojnie i jazdę i bardzo relaksującej komfortowy i jazdy to wtedy będziemy mogli znaleźć swoje plusy i swoje minusy chcemy jeździć szybko i agresywnie to też znajdziemy swoje plusy i swoje minusy więc może zacznę od tego co definiuje przede wszystkim zachowanie tego samochodu na drodze a jest nim for Control który sprawia że samochód potrafi skręcać tylne koła albo w kierunku do do zakrętu albo w kierunku przeciwnym który jedziemy z prędkością do 60 na godzinę wtedy skręcają w kierunku przeciwnym do zakrętu to sprawia że samochód jest niejako w takim lekkim drifcie kiedy jedziemy szybciej można to zabawne uczucie dosyć łatwo czuć instalatorze samochód jest dużo bardziej zwrotny podczas parkowanie chociażby a konkretnie o 10% lepszy ci chodzi o średnica zawracania jest to naprawdę działa natomiast kiedy więcej niż 65 godziny wtedy koła skręcają w stronę zgodną ze skrętem kół przednich Co sprawia że samochód bo według zapewnień producenta jest bardziej stabilny i jest bardziej lepiej się prowadzi w zakrętach lepiej się trzyma drogi czy tak rzeczywiście jest Nie wiem czy to jest dzięki temu systemowi czy też dzięki temu że ten samochód po prostu no tak dobrze ze zawieszenie W każdym razie potwierdzam wszystkie te cechy Tylko że nie wiem czy zasługą jest akurat ten system kiedy wjeżdżam na autostradę czy Zjeżdżam z autostrady to na ślimaku kilkakrotnie mocniej docisnąć aby sprawdzić kiedy zacznie uciekać która się oś na zewnątrz zakrętów Szczerze powiedziawszy dociskiem dociskają naciskałem i nawet nie usłyszałem aby opona przynajmniej pisnęła Samochód jechał po w tym kierunku jak trzeba w z taką prędkością jak trzeba I zachowywał się zupełnie neutralnie czuć się w zakrętach że ciało kierowcy jest suwane z tych foteli mimo że wyglądają sportowo wcale nie są jakoś bardzo mocno wyprofilowane i twarde to sprawia że samochód pozwala podróżować naprawdę na bardzo długie dystanse bez zmęczenia ale jednocześnie jakieś tam podstawowe trzymanie boczne mimo wszystko jest przynajmniej na te niższe prędkości wracając jeszcze do portu samochód jest naprawdę zestrojony dosyć ciekawie schodził zawieszenie dlatego że powiedziałem że świetnie się trzyma się w zakrętach ale jednocześnie bardzo dobrze pokonuje nierówności tutaj nie jesteśmy informowani o pęknięcia w asfalcie niczym takim po prostu jedziemy komfortowo jesteśmy w stanie naprawdę bez zmęczenia pokonać wiele kilometrów z tym samochodem No i teraz ode mnie No bo jedynym minusem jest to że mamy to skrzynie biegów które dobrze by się sprawdziła w samochodzie który ma 60 koni i jest autem miejskim natomiast samochodzie jest zbyt mało precyzyjną to znaczy nie chce że ona niech twoje że ona źle działa bo kiedy testowałem przyspieszenie do 100 to nigdy mnie nie zawiodła i zawsze przy wysokich obrotach wbiła tą dwójkę wbiła tą daję radę to to jest decyzja działanie pozostawia trochę do życzenia bo jednak wbijanie kolejnego biegu to nie jest jakieś takie wyraźny Click tylko jest to raczej takie dźwigni gdzieś tam która stawia taki mętny opór w sumie nie wiadomo co teraz sprawdzam doszło do końca Więc to jest coś co mogłoby być bardziej takie czyste wyraźne zaimek A poza tym oczywiście za każdym razem wbijam ostatecznie tylko że wrażenie nie są jakieś zbc idealne może tak powiem a do skrzyni musimy sięgać relatywnie szybko silnik choć jest mocny No ale jest to diesel więc użyteczny zakres obrotów jestem tego nie niewielkie musimy zawsze często zmieniać biegi dosyć często musimy korzystać z tej która nie jest precyzyjne silnik nawiasem mówiąc można było nieco lepiej wyciszyć bo moim zdaniem tutaj szczególnie na postoju na Ten charakterystyczny klekot Diesla jest teraz słyszalny No i wreszcie przejdźmy do cechy która sprawia że nie mogę tego auta nazwać autem które jeśli ma jakieś newsy To raczej tak bo wszystko da się zaakceptować bo jednej rzeczy w tym aucie zaakceptować Zdecydowanie się nie da A jest tym układ kierowniczy który nie umie szybko radzić sobie z kierunku kręcenie kierownicą czyli przykładowo jedziemy mamy przed sobą jakąś przeszkodę na drodze zmieniamy pas raz dwa i kierownica zaczyna w tym momencie stary się tak mocno że wrażenie jest takie jakby ktoś nagle przetrzymał tą kierownicę i musi byś mógł pokonać ten opór dodatkowo dokładając więcej siły działa w obie strony to jedziemy tam i już gdzieś w dwóch trzecich obrotu kierownicy tak docelowego obrotów i nagle pojawia się opór odkręcamy z powrotem nawet wcześniej pojawia się opór ten opór należy pokonać to jest taki skokowy chwilowy moment po pokonaniu tego oporu i już kierownica kręci się dalej ale szczerze powiedziawszy nie jest to nic przyjemnego i nie jest to nic szczególnie wiecznego dlatego że jeśli ktoś będzie jeździł tym samym będzie chciał jeździć tym samochodem na nie serpentynach szybko pokonywać zakręty i tak dalej to wtedy szybko się rozczaruje ale jeśli ktoś nie kupuj W tym celu tylko planuję sobie takie toczenie się leniwy do przodu to wtedy jeśli nagle Pokażę mu się przed ile przed samochodem coś co będzie musiał szybko wyjechać to wtedy przekonać do gorzko że to jest trudniejsze niż on przypuszczał gniazdo USB znajduje się pod podłokietnikiem i po włożeniu pendrive szybko uzyskujemy na ekranie listy naszych utworów system rewelacyjnie możemy naprawdę podgłośnić to maksymalnie i wciąż będzie grał tak samo czysto i wyraźnie zarówno Wesołek jakim jest niskie tony wszystko doskonale słyszałem Posłuchajcie szosa podgłośnij byłem na maksa i gra naprawdę rewelacyjnie Możemy też przy do ustawień i wyregulować ustawieniach dźwięku przykładowo przestawić tony niskie wysokie i podwieźć delikatnie przykładowo niskie maksymalnie na plus 5 od razu słychać różnice natomiast spróbujmy teraz z podbitymi niskimi tonami również podkręcić głośność na maksa drużyna metalowe wewnętrzne lusterko ale jeśli chodzi o głośność jeśli chodzi o jakość dźwięku przy tej najwyższej głośności i nic jestem nie stracił Sprawdźmy teraz zwrotne z tego samochodu Dzięki systemowi w polcontrol Laguna jest dużo bardziej zwrotnym samochodem zamiast 12 m 5 cm standardowy w samochodzie to jest 10 m i 80 cm i to właśnie dzięki temu że tylne koła są skrętne Popatrzcie gdzie wylądowałem jestem delikatnie chyba prawie mnie kołami po stronie ale sygnalizacja jako Francuzów po stronie Park na parkingu No może o jakieś 30 może centymetrów jak na rozstawał się prawie 2 m 70 cm Myślę że wynik jest bardzo dobry człowieka jest dosyć cienkie ale ma szeroką podstawę i jest bardzo mocno pochylony więc tak jest już blisko głowy i ogranicza trochę widoczność zewnętrzne lusterka są wystarczająco duże górna krawędź przedniej szyby jest wystarczająco wysoko wewnętrzne lusterko i jest zawieszony wystarczająco również wysoko bo wiedzą że jest na granicy ale jeszcze nie ogranicza widoczność w jakiś krytyczny sposób w prawej strony mamy to znów przypadek że podstawa słupka bardzo szeroką za lusterkiem więc to ograniczenie widoczności jest jeszcze bardziej wyraźne z tyłu typowa sytuacja jak w autach z nadwoziem takim jak w Lagunie kupę czyli bardzo skutecznie ogranicza widoczność tutaj nie do tyłu natomiast tylna szyba jak widać jest zwężająca się udało a więc też ograniczyć widoczność natomiast jesteś mocno pochylone Tak więc niestety trzeba bardzo mocno się rozglądać podczas cofanie kiedy Kiedy włączamy wsteczny bieg to wówczas jedyne wsparcie w tym przypadku samochodu to jest zestaw czujników cofania wyciszenie na postoju 47 i 9 nie będzie zbyt długa dlatego że mamy to tylko 1 silnik w trzech wariantach mocy i trzy wersje wyposażenia które Zresztą prawie dokładnie są przypisane do poszczególnych silników takie rozmowy najtańszą wersję za 110 000 zł wtedy to nie dostaniemy 150 konną najsłodszą jednostka z wyposażeniem Dynamic Jeśli to nie jest chcemy dokupić się obce Monaco GP zmienię co nieco w wyglądzie tego samochodu to zapłacimy 6000 zł więcej na szczycie natomiast znajdzie się wersję GT ze 180 konnym silnikiem diesla i ona będzie koszt to 37000 zł nasza wersja testowa jest dodatkowo wyposażona w nagłośnienie bous za 3000 zł czy też kierunkowe reflektory skrętne za kolejne 3000 zł coś dokupić koło dojazdowe to tylko w tej Najdroższej wersji jest ono w standardzie z pozostałych tańszych Musimy za nie dopłacić 310 zł czas omówić konkurencję i szczerze powiedziawszy Jestem w kropce bo płat konkurencja dla zwykłej Laguny jest tak Passat Mondeo Insignia i tak dalej i tak dalej a tymczasem żaden z tych samochodów Nie jest oferowany w wersji z czym porównać ten samochód Szczerze powiedziawszy nie mam jakiegoś bezpośredniego konkurenta Chyba że o czymś zapomniałem wtedy zapraszam was dokumentowanie i proponowanie alternatywy która by była bezpoś alternatywą dla tego samochodu ja tymczasem wybrałem parę samochodów które są podobne koncepcyjnie może nie wymiarami ale koncepcyjnie czy dwa miejsca z tyłu są ale w sumie nie wiadomo się zmieści samochód wygląda bardzo atrakcyjnie wizualnie i kosztuje około 100 paru 10 000 zł i tak wersja RCZ z silnikiem 1.6 156 kończy Peugeot RCZ zaczyna się od kwoty 104000 zł Jedziemy dalej Subaru BRZ który będzie miał 200 koni silnik bokser będzie kosztował 120 zł i wreszcie najmocniejsza 210 konna wersja Volkswagena w szeroko będzie kosztowała 121000 zł Jeszcze raz podkreślam Ja wiem że to nie są bezpośrednie tego samochodu ale nic lepszego Niestety nie znalazłem Czy mając do dyspozycji około 120 000 zł możemy wyjechać dzisiaj z salonu samochodem który będzie miał nadwozie kupę Będzie stylowy i atrakcyjny wizualny Owszem można ale musimy przygotować się na daleko idące kompromisy dlatego że jeśli chcemy szaleć na każdych światłach być numerem 1 i wszystkim jakie mamy przyspieszenie to wtedy Musimy zrezygnować w tej cenie albo z komfortu albo z wyposażenie albo niestety z wyglądu Jeśli natomiast Jesteśmy zainteresowani komfortu nie dostaniemy mocnego silnika Podsumowując W tym przedziale cenowym będziemy musieli być gotowi na kompromisy i właśnie jedną z takich kompromisów kompromisem który idzie w kierunku koło jest Renault Laguna w wersji coupe samochodem który co prawda nie będzie zawsze pierwszym na światłach Zresztą jego kierowca wcale nie będzie chciał być pierwszy na światłach będzie chciał tylko że ma ładny samochód samochód który jest ponadczasowy i jego linie nie Starzeje się w błyskawicznym tempie i dojedzie do tych świateł może jako drugie albo jako trzeci ale z całą pewnością komfortowo