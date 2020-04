Renault Laguna Coupe GT 2.0 dCi 180 KM - pomiar spalania

tym razem Testujemy Renault Laguna Coupe ze 180 konnym silnikiem diesla tempomat jest ustawiony na 94 km na godzinę co daje prędkość na poziomie około 90 Proszę bardzo Jest niewiele więcej niż 90 ale tempomat jest regulowany niestety chce ze skokiem 2 km na godzinę na 92 jak widać nie ma możliwości ustawienia 93a to by dało dokładną 90 ale to są szczegóły Mamy 6 wiek Jakie dać na manualne skrzynie biegów prędkością silnika wynosi w tej chwili około 1600 obrotów na minutę a klimatyzacja jest włączona Na pierwszym biegu dmuchawy i ustawiony na 20 Przejechałem już 5 i 70 km a średnie spalanie na tym odcinku wyniosło 4 l równo po przejechaniu 11 km mamy że spalanie na poziomie 4 litrów na 100 km tempomat ustawiony na 144 km jakiegoś na szóstym biegu mamy 2500 obrotów Natomiast po 11 kilometrach podróży średnie spalanie wyniosło 7 i 1/10 litra na 100 km Sprawdźmy teraz spalanie na zimnym silniku po pierwszym kilometrze średnie spalanie 12 i 3/10 11 km po 2 km średnie spalanie 9 i 8 litra na 100 km poprzez kilometrach średnie spalanie 60 l 11 km po 5 km średnie spalanie 7 i 4 i wreszcie po 10 km średnie spalanie wynosi 6 i 2/10 litra na 100 km