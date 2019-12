WP Moto Poczta WP Pilot Program TV Menu Wiadomości

Wiadomości Samochody nowe

Samochody nowe Samochody używane

Samochody używane Fascynacje

Fascynacje Poradniki i mechanika

Poradniki i mechanika Biznes

Biznes Wideo

Wideo Motocykle

Motocykle Katalog samochodów

Katalog samochodów Najnowsze

Najnowsze Popularne Wideo + 5 testmotorenaultrenault clioclio wczoraj (13:13) Renault Clio piątej generacji: powtórzy sukces poprzednika? Na pierwszy rzut oka trudno odróżnić Renault Clio piątej generacji od jego poprzednika. Dopiero po dłuższym przyjrzeniu zauważymy, że auto...... Rozwiń Branża motoryzacyjna To Stereotypy … Rozwiń Transkrypcja: Branża motoryzacyjna To Stereotypy Niemcy kojarzą się nam z dużymi prestiżowymi murzynami Amerykańskie samochody z wielkimi silnikami V Głośnik ze sportem i styl Francuzi natomiast Francuz ZMA Dzisiejsze opinie Przedstawię wam najnowsze Renault Clio piątej generacji które właśnie zadebiutował Na polskim rynku I przekonamy Czy i tym razem inżynierom w kraju wina i serów udało Zrobić Wyróżnika że zarzuca nowemu Renault Clio że zbyt mocno przypomina swojego poprzednika Może faktycznie tak jest ale gdy przyjrzymy się betalain okaże się że jest to faktycznie zupełnie nowy samochód stworzony Pełnia nowej płycie pod Po pierwsze Trio stało się w bardziej muskularny Linie które charakteryzowały poprzednika są jeszcze mocniej podkreśla Widać to szczególnie w tylnej części nadwozia I kształcie buta Poza tym zmieniło się to za co ja osobiście najbardziej krytykował m 4:00 generacje Clio Przednie Przede wszystkim zostały one wykonane Technologii w pełni ledowej Ale co najważniejsze designem Renault udało się w końcu wkomponować w lampy Światła do jazdy dziennej W poprzednim Renault Clio Przed liftingiem były one niemal dołożone do atrapy co wyglądało trochę jak odpustowy dodatek oliwki Gdzieś tam na dole zderzaka one się znalazł Ale to właśnie tak jak teraz wyglądają Powinno to być rozwiązane W Już poprzedniczka występowała wyłącznie w nadwoziu pięciodrzwiowy Tak jest i tym razem i podobnie jak przedtem Klamka tylnych drzwi ukryta Między Rozwiązanie znane już chociaż bez Alfa Romeo 156 Jest tutaj udoskonalone w taki sposób że klamka stała się większa i dzięki temu dużo łatwiej jest Żeby nie było że tylko zachwycam się detalami nowego Z jedną rzeczą musieli oczywiście Nie znajdziemy nigdzie na tylnej klapie żadnego przycisku czy uchwytu do otwarcia tylnej Zlokalizowany on jest dość nie Tusz na tablicę rejestracyjną Po naciśnięciu guzika musimy wsunąć rękę między zderzaka chleb Pociągnąć Wycieczka po wnętrzu małego malucha zaczniemy od się Typowe dla francuskiej motoryzacji są one dość miękkie Mają Dużo Gądki Mater Nie grzeszą trzymanie moczu Ale nie wymagajmy za To w końcu nie wersja I tutaj nie obyło się bez uczuć Mamy bardzo Szeroki zakres regulacji zarówno Wzdłużnie jaki na wysoko Ale już regulację pochylenia oparcia Rozwiązano zupełnie inaczej z jednej strony Taką nie wygodną dźwigienka tutaj z I z drugiej strony Zupełnie z przodu siedzi Doprawdy nie wiem co kierowało inżynierami Wnętrze to oczywiście nie tylko siedzenia Widoczna jest chyba największa zmian W stosunku do wcześniejszej generacji Renault Nie znajdziemy tu praktycznie z Twardy materiał Zarówno Góra deski rozdzielczej jak i te jaśniejsze panele pośród Jak i boczki drzwiowe Wszystko to wykonane Z miękkiego chociaż oczywiście nie takiego jak w tym momencie C3 Tworzywa nie ma to już takich twardych plastików które Wydawały nieprzyjemne trzaskającego Gorszej jakości plastik znajdziemy Poniżej tej białe Jak chociażby w drzwiach schowka Nie ma się co To jest Dziwną rzeczą Od razu zauważyłem Zajęcie miejsca za kierownicą jest lekko spłaszczona od góry Spłaszczone od dołu No uzasadnienie do tego znamy łatwiej wysokim wysokim kierowcą zmieścić swoje nogi Pod Ale to Górne spłaszczenie Tak naprawdę tylko rozprasza przynajmniej w pierwszych dniach Manewrowania tym samochodem na Kiedy zaczynaliśmy Pojawiły się zdjęcia Samochodu I zachęcić was do Będziemy może robić osobnej sekcji z Ale W trakcie omawiania tego sama Postaram się na nie odpowiedź Zacznijmy może od W podstawowych wersjach wyposażenia są one nadal analogowe i mają niewielki i wyświetlacz komputera pokładowego Pośrodku Testowany egzemplarz to odmiana in I tutaj mamy już zegary cyfrowe Przy czym w przeciwieństwie do innych producent Nie mamy całego Pana AGD Ekranem i erniego centralną Na której wyświetlany jest duży obrotomierz A po środku tarczy widoczny jest prędkość W czasie jazdy Pokaż mamy wskaźnik temperatury i wskaźnik poziomu paliwa Które nie są oczywiście analoga Ale mają po prostu postać w skali z wyświetlanymi po bokach dioda Kolejna rzecz która zmienia się w nowym Clio to rozmiar ekran Tutaj Oczywiście mamy opcjonalny ekran z nawigacją przez to on jest jeszcze wyższy Alena Patrząc z linii oczu kier Nie wychodzi on Powyżej górnej krawędzi deski Poskładaj mnie do przemyśleń Dlaczego nie jest on ukryty pod daszkiem Tylko jak ten tablet odstaje Jak w wielu innych lodu Deski Przez Co powstaje tutaj z tyłu przez O której będzie się zbierał kurz którą będziecie Wycisz Kończąc już powoli omawianie materiał W tym samochodzie zwróćcie uwagę na jego kolory Dominuje kolor czarny który OBI Niestety podsufitkę co Jest obecnie w Chodź Zamknij Sprawia że wnętrze małego samochodu Jest jeszcze Na szczęście pojawiają się tutaj jasne akcenty które widzimy na Boczka drzwiowych jak i na desce rozdzielczej i na Tunel środkowy Anno Dodatkowo Podświetlane Nie rozbudowany ale jednak po 3 Dobrze że chociaż ona jest Niestety nawet na postoju po otwarciu Nie rozjaśnił mi tego wnętrza jakoś Gdyż Wyłącz Możemy skorzystać z dwóch małych lamp Luster Żadnego dodatkowe Oświetlenia Niestety dla Żeby dostać się do najnowszego Renault Clio Willingen Księga Do kieszeni anime Chwycić klamki zanim Bartek to Radio jest bliżej Podchodząc do auta Wyczuwasz Karty odblok Ten czarny Wystarczy Do środka A co zrobi Kieszeni albo możemy ją Odłóż Specjalnie do tego Przeznacza Strzelin Środkowym pamiętacie mój test Volvo V60 Cross Country Renault Clio ma jedną wspólną Ściereczka do ekranu multimedialny Tyle że ta nie ma Specjalnego LO Z drugiej strony nie widnieje też na liście wyposażenia dodatkowego więc myślę że możemy śmiało za Ona wyposażeniem Stand Wersja Wyposażona jest między System Ten ten post Ustawić Samochodu Występuje w Nazwijmy to podstawowym Rybie Oko I trybie sport Każdemu z tych Towarzyszy Diana Oświetlenie Oraz pewnych Do samochodu tak Wygląd Zegar Czy Sposób w pracy układu kierowniczego Układu napędowego W którym jest Wyraźnie szybciej i wyraź Żwawiej reaguj Silnik NAC Pedał przyspieszenia W trybie Eco oczywiście Najbardziej Ekonomicznie jest ta reakcja nie to spowolniona A klimatyzacja działa Z Tych właśnie W tym właśnie trybie możemy zmienić Natężenie oświetlenia Z Podświetlenie ang Jak Dodatkowo Dude Oświetlają tunel środkowy Panel Koszałkowo Kolejnym istotnym elementem wyposażenia W wersji Intense jest system kamer 60-100 Cleo ma 4 kamer Które ułatwiają A to zdecydowanie duży plus tego samochodu Z uwagi na taką a nie inną stylizację tylnej części nadwozia Widoczność do tyłu jest mocno Na szczęście Renault Zostawiło dla klimatyzacji osobny panel sterowania a zatem nie musimy Grzebać po System multimedialny Żeby dostać się Usta Ostatnia rzecz W systemie multimedia O którym Wspomnieć to system audio W testowym Cleo nie mamy Żal Znanej marki która odpowiadałaby za nagłośnienie tego samo Jak to poproś System audio Renault Który z W tym sam Bardzo I tak naprawdę Nie należy oczek Po samochodzie miejskim niczego w Kiedy patrzymy na sam Nie znajdziemy tutaj żadnego manipulatora żadnego pokrętła do regulacji poziomu nagłośnienie Ale Renault pomyślał o i o tym tradycyjnie dla tej marki na kolumnie kierowniczej znajduje się pilot z Systemem audio Który nie lubi nie jest pozbawiony pewnego Uczciwie Główny Elementami pilota jest pokrętło Idę Przycisz Oczekiwali być może pokrętłem będziemy zmieniać natężenie dźwięku a stację wybie Przyciskami Jestem dokładnie Reasumując wygląd wnętrza jego wyposażenie i całą ergonom Nie sposób nie wspomnieć o jeszcze je Nie do końca przemyślane Na lewo od kierownicy mamy mały pa W którym sterujemy wysokością świat Natężenie podświetlenia Passat Asystent pasa ruchu to nie jedyny Wspomagający Mamy tutaj również aktywny tempomat Który Ustawiamy za Przełącz Na lewej stronie Asystenta Martwego Którego parametry ustawiamy z kolei Z pomocą komputera pokładowego Wielu z was zawsze interesuje to jak w samochodzie odnajdzie się dwumetrowy No cóż tego tym razem nie zobaczycie ale przy metrze 80 myślę że dam wam jakieś Tymon się Z przodu Prawidłową pozycję Zobaczmy Będzie z tyłu No cóż 7.80 ja tutaj jeszcze się bez problemu mogę To będziesz te dłonie pomiędzy kolana Op-art A nad głową mam 4P Zatem przy metrze 80 spokojnie można Mi rozmieścić samemu Myślę że Dużą dozą pewności mogę powiedzieć że dwumetrowiec miałby tutaj już jednak Pro Nadal jeszcze pozostał Spory zakres regulacji zarówno Kierownice jaki siedzeń Także dwumetrowiec z Na pewno zmieścimy się bez Pro Wiemy już Ile miejsca Z tyłu Wiemy już Ile miejsca Przodu A jak Ci Wszyscy pasażerowie Chcą się gdzieś w To trzymają gdzie włożyć swoje rzeczy Bagażnik najnowszego Clio jest o ponad 30 litrów większy niż u poprzednika W tym momencie ma aż 390 l To więcej niż niektóre samochody segment Nie jest to oczywiście bezkompromisowy bagażnik kompromisem za taką dużą jak na tą kasę powiem Jest bardzo wysoki próg załadunku Prawdę mówiąc byłem w szoku kiedy go zobacz Bo przychodzi nam na myśl samochody z lat 80 Kiedy to jeszcze ze względów konstrukcyjnych pomiędzy tylnymi lampami mieliśmy nadal zabudowany pas tylny Dzisiejszy Ten wysokość Dziura W gębie nie w bagażniku Wyjątkowa nie coś Zanim jeszcze wyruszymy na wrażenia z Zastanów Co w ogóle napędza Tą małą renówek Podstawowym silnikiem w nowym Clio jest litrowy O trzech treningach Który generuje 65 koni mechanicznych Następną jednostką Ten sam silnik o 10 koni mocniejszy i oba te motory są bez turbodoładowania Pod maską naszej te stówki znalazł się trzeci wariant Turbodoładowaniem i mocą 100 koni Alternatywą dla tego silnika jest ten najmocniejsza w tym momencie dostępna jednostka benzyną O Czterech cylindrach i pojemności 13 którą z Chociażby z Mercedesa klasy klasy Dziadek bardziej konserwatywnych którzy wolą Lidle rano przewidziało nową odmianę Twojego 1 5 DCI również o czterech cylindrach 115 Co szczególnie Spodobało mi się Tym naszym konkretnym egzemplarzu to brak osłony na tym się nie Prawdopodobnie W Warszawie zamontował z jakiś tam serwisowych Zgierz Ale dzięki temu możemy Że nowe Renault Clio ma bagnet do sprawdzania All Rzecz która z uzupełnienie wiadomość z Wstałaś ostatnio Tak jakby wymarło A przecież sprawdzenie Poziom oleju jest jedną z podstawowych czynności obsługi Kiedy wybieramy się w jakąś dłuższą Przywykliśmy już do wszechobecnych się Przedtreningowe No cóż niestety nie grzeszą one nadmiernie Wysoką kulturą pracy Trzęsą się Wyda Nie do końca przyjemny Dzień Dla Ucha No Cóż Postępu nie oszukam W przypadku tego silnika jest mniej na Kiedy jest dzień zimy Dość nieprzyjemnie droga na szczęście bardzo szybko łapie temperaturę roboczą jutro około dwóch 3 km Nawiewów leci ciepłe powietrze Asi Dobijasz najmniej Wskaźnika Do 90 zł Dzięki czemu silnik zaczyna pracować w miarę Harmon 100 koni z pojemności 1 l i przez cylindrów to oczywiście nie jest jakaś W tym momencie już bardzo wyżyłować Aleje Samochodach codziennych to Trochę I wpływa to na niekorzystne zjawisko którego będzie Dawno już motoryzacji nie było a ostatnio w Pojawia się coraz mocniejszy Ima Cały czas silników 3 cylindrowych Powróć Zjawisko Turbo Jest ona oczywiście niewielkie i prawdopodobnie dla większości kierowców prawie Ale gdy będziemy chcieli wykorzystać maksymalnie dynamikę tego samochodu No to jest od Czujnik sprężony jest z Pięcio biegową skrzynią manual W zaledwie 5 biegów W wersji która przypomnę 3:00 od najsłabszy To trochę niedzisiejsze Na szczęście przełożenia są bardzo dobrze dobrane dzięki czemu samochód zawsze Elastycznie przyspiesza w zasadzie już przy 40 na godzinę możemy wrzucić trzeci bieg Auto będzie Ochoczo rozpędzał Dzięki dobrze dobranym przełożę nią nie odczuwamy zbyt mocno 6 Nawet w trasie Podróżują Prędkościami autostradowym i 120 140km Blisko 4000 obrotów Nie powoduje że Ani spalanie Jakoś nadmiernie na tym nie Nowe Renault Clio ma Jak na Francuza precyzyjny układ kierowniczy Jest w tym na pewno zasługa aż 17 calowych obręczy które są w wersji Standardy Ale również trochę wyciąganie wniosków z przeszłych doświadczeń użytkownik Precyzja układu kierowniczego to coś na co Cleo nigdy do końca nie cierpiał A zatem Dobrze że w tym kierunku poszła dnia Dobrze również przedstawiają się fotele wspomniałem już wcześniej że są one Dość sprężyste może dzięki temu że właśnie ten układ kierowniczy jest precyzyjny a zawieszenie Całkiem nieźle pozwala temu Prowadzić się nie tylko w korku ale również po nieco szybciej trasie na trzymanie tam Ale po raz kolejny to Podkreśl Czekamy na barki Zawieszenie najnowszego Renault Clio dobrze wybiera nierówności i zarówno na dziurach jak Problem zwalniają Zachowuje się prawidło Nie wytrzymał stojąc na naszych Natomiast niestety pracuję dość głos Oczywiście Nie To jakiś poziom nieakceptowany Zaz We współczesnych samochodach zarówno poziom hałasu we wnętrzu Poziom hałasu do biegającego z elementów zawieszenia W zasadzie doszedł już do takie Momentu że W każdym aucie jest on na wysokim poziomie A różnice są minimalne pomieszczenie Nawet pomiędzy Oczywiście sąsiednimi nie mówimy o Przeskoku o 2 czy 3 klas W ogóle bądź do Zawieszenie Cleo pod tym względem Ale też na pewno nie za Nowy spokojny silnik małego Renu zaskakuje Poza elastycznością o której Naprawdę bardzo żwawo ten silnik nabiera prędkość A to zasługa chyba głównej różnicy Pomiędzy tym motorem 10 Ten który jest przez niego zastąpiony czyli 900 TT znaną z poprzedniej generacji Napompowany jego wersji czyli kaptura Miałem okazję jeździć właśnie Renault Captur Z tym silnikiem 0 9tc Pod względem takiego czystego odczuwania przyspiesza Filmiki są bardzo zbliżone Różnica polega na tym jak przebiega moment obrotowy w jednym i drugim Moto Wyraźnie poprawiło się tutaj Rozpędza W średnim zakresie obrotów Już od trzech 4000 obrotów Silnik nowego Clio żwawo przyspiesza podczas gdy w silniku 09 TC Siema Rozpędzić go gdzieś do około 5000 żeby nabrał tej Maksymalnej mocy korzystanie z dynamiki nowego silnika Renault Nie odbija się negatywnie na spalanie W wyjeździe czysto miejskiej spokojnie zmieścimy się w 9 l A to naprawdę Osiągnięcie jeżeli na codzień poruszamy się w Krakowskich korkach Na trasie z call Zejście poniżej 6 litrów nie stanowi żadnego wyzwań Podczas mojego testu na który składa się Jazda Nie więcej pół Krakowska i podkrakowska Średnie spalanie według komputera to zaledwie 6 i pół litra Dokładniejsze informacje w tym zakresie znajdziecie w filmie który od kilku dni jest na naszym kanale a zatem Odsyłam do Coś więc Na temat Nowe Renault Clio to Lider swojego segmentu na starym kontynencie Od prezentacji pierwszej generacji W 91 roku Sprzedano już ponad 15 min Małych Renova Czym Clio ustępuje tylko Volkswagen Golf Nowy model Ma wszystko co potrzebne aby kontynuować sukces swoich poprzednich Czemu się to uda Zweryfikuj Jadą Tymczasem dziękuję za dziś Zostawcie łapkę w górę Jeśli też się wam podoba I do zobaczenia W kolejnym