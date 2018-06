Ramki na tablice i naklejki. Tak policja szuka świeżej krwii

"Zostań policjantem!" - krzyczą tylne ramki pod tablicami mazowieckich radiowozów. Po nalepkach na samochodach i publikacjach w prasie, to kolejny pomysł na wciągnięcie do służby. Są jednak lepsze sposoby na znalezienie funkcjonariuszy.

"Proszę (w trakcie przeglądów, obsług, itp.) o wymianę we wszystkich pojazdach służbowych oznakowanych tylnych ramek na nowe" – informuje w piśmie urzędowym naczelnik Wydziału Transportu KWP z siedzibą w Radomiu. Do magazynu wydziału trafiły w dużych pudłach. Za komplet ramek z własnym nadrukiem trzeba zapłacić około 3 zł.

Policja chwyta się każdej deski ratunku by przyciągnąć świeżą krew w swoje szeregi. Według wyliczeń "Dziennika Zachodniego" brakuje 5260 funkcjonariuszy. To oznacza, że w Komendzie Stołecznej na jednego z nich przypada 700 postępowań. Dodajmy do tego niskie płace, brak perspektyw na awans czy darmowe nadgodziny. Służba nie drużba.