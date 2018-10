Rafał Cieszyński w roli motocyklisty. Serialowa gwiazda jeździ potężną maszyną

Aktor Rafał Cieszyński na swoim Instagramie najczęściej publikuje zdjęcia z rodziną lub z planów zdjęciowych seriali np. „Ojciec Mateusz”, ale tym razem podzielił się z fanami zdjęciem z motocyklem.

W garażu aktora Rafała Cieszyńskiego stoi Harley-Davidson Sportster Forty Eight 1200 , ale tym razem korzystając z ładnej pogody wybrał się na wycieczkę najnowszym koniem z amerykańskiej stajni. Na zdjęciu obok ubranego w skurzaną kurtkę celebryty stoi Harley FXDR 2019 . Model ten w bazowej wersji kosztuje ponad 110 tysięcy złotych.

W skrócie najważniejsze cechy tego modelu to wyciągnięte do przodu koło i szeroka tylna opona sprawia. Te zabiegi sprawiają, że motocykl wygląda jak dragster. Jego proporcje z zabudowanym tyłem i pełną tylną felgą to nie przypadek. Brakuje tu tylko podnóżków zamontowanych na tylnym wahaczu i można na niego nakleić numer startowy. Miejsca na naklejki nie brakuje, bo karoserii jest tu sporo.