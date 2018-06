Radio i odtwarzacz CD w samochodzie to przeszłość

Komfort i bezpieczeństwo to kluczowe cechy, którymi kierują się Polacy przy wyborze samochodu. Kierowcy chcą, żeby samochód był w pełni zintegrowany ze smartfonem, wyposażony w inteligentną nawigację, dotykowe panele i umożliwiał sprawdzenie e-maila albo skorzystanie z komunikatora. Za to urządzenia takie jak radio czy odtwarzacz CD powoli odchodzą do lamusa.

– Przeprowadzone przez nas badanie pokazało, że Polacy są niezwykle praktyczni. 61 proc. lubi poczucie komfortu, a 56 proc. ceni sobie poczucie bezpieczeństwa. Aż 8 na 10 badanych stawia na wygodę oraz praktyczność użytkowania przy wyborze samochodu. Zdecydowanie wiodącym kryterium jest ergonomia – mówi Agata Szczech z Renault.

Równie ważne jak parametry techniczne, cena czy komfort jazdy ważne są stylistyka i kabina samochodu. Dlatego motoryzacyjny koncern sprawdził, jakie wnętrza aut lubią Polacy. Z badania wynika, że poza komfortem i poczuciem bezpieczeństwa dla kierowców liczy się też nowoczesność i nowinki technologiczne, w które jest wyposażony samochód.

– Jedna trzecia badanych poszukuje nowinek technologicznych. Druga grupa, prawie tak samo liczna, zdecydowanie woli wnętrza proste i bez zbędnych dodatków. Jedna piąta Polaków lubi też wnętrza stylowe i eleganckie. Na tym tle zarysowuje się jednak grupa klientów, którzy użytkują SUV-y lub deklarują chęć zakupu takiego samochodu. Oni chcą, by wnętrze było luksusowe, prestiżowe. Lubią takie elementy wyposażenia jak oświetlenie ambientowe – mówi Agata Szczech.

Kierowcy najczęściej wskazywali inteligentną nawigację, ekran dotykowy, aplikacje ułatwiające jazdę czy pełną integrację ze smartfonem jako te elementy, które najchętniej widzieliby w swoim samochodzie. To dla nich istotniejsze elementy niż posiadanie radia czy odtwarzacza CD. Za to ponad połowa Polaków deklaruje, że chce pełnej integracji ze smartfonem oraz możliwości korzystania z e-maila i komunikatorów dzięki urządzeniom zamontowanym w samochodzie.