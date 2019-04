Qarson jako pierwszy wprowadza nowy model sprzedaży aut na abonament w centrach handlowych

Czy można korzystać z samochodu do woli bez konieczności posiadania go na własność? Co należy zrobić, gdy w połowie leasingu rodzina się powiększy i auto, które mamy okaże się za małe? Czy żeby wybrać nowy pojazd konieczne jest odwiedzenie kilkudziesięciu salonów sprzedaży? Oferta Qarson, lidera francuskiego rynku samochodów na abonament, który rozpoczyna swoją działalność w Polsce stanowi odpowiedź na wiele pytań, przed którymi stają osoby rozważające wymianę lub zakup nowego auta.

Branża motoryzacyjna przechodzi obecnie istotną zmianę w historii. Z jednej strony są to nowe rodzaje napędu, z drugiej - zmiany postaw konsumentów w zakresie użytkowania pojazdów. Kierowcy coraz rzadziej chcą mieć samochód na własność i wiązać się wieloletnim kredytem lub umową leasingową. Optymalnym rozwiązaniem staje się abonament, czyli model użytkowania auta, który w ostatnich latach notuje znaczące wzrosty w krajach Europy Zachodniej, takich jak Francja, a w Polsce dopiero raczkuje.

Model subskrypcji, który jeszcze kilka lat temu kojarzył się wyłącznie z rynkiem telekomunikacyjnym na stałe zagościł już w umysłach konsumentów. Abonament płacimy za serwisy streamingowe lub siłownię, jednak do tej pory ten trend omijał rynek motoryzacyjny. W naszym kraju nowy samochód cały czas traktowany jest jak dobro luksusowe, zwłaszcza przez klientów indywidualnych, którzy są naszą główną grupą docelową. We Francji, gdzie jesteśmy liderem w segmencie aut na abonament, udało nam się już przekonać kierowców, że jest to stereotyp. W 2018 roku we Francji sprzedaliśmy ponad 7000 samochodów,

z czego ponad połowa to auta na abonament. Jesteśmy przekonani, że podobny efekt uda nam się osiągnąć w Polsce – mówi Damian Ciesielczyk, założyciel firmy Qarson.

Problemy z głowy

W ubiegłym roku w Polsce zarejestrowano ponad 1,5 miliona samochodów, z czego tylko jedną trzecią stanowiły nowe pojazdy. Zdecydowana większość z nich została zakupiona przez firmy oraz osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą. Klienci indywidualni cały czas najchętniej decydują się na zakup używanego, często wieloletniego samochodu. Przekłada się to na znacznie wyższy niż w krajach Europy Zachodniej średni wiek pojazdów poruszających się po polskich drogach, a w konsekwencji także na gorszą jakość powietrza.

Posiadanie samochodu to nie tylko koszt, ale także szereg komplikacji. W przypadku nowego auta mogą to być długi czas oczekiwania na wybrany w salonie model oraz utrata wartości pojazdu. Natomiast auta używane, nawet jeśli kupione w dobrym stanie technicznym, z upływem kolejnych kilometrów zaczynają się psuć. Abonament jest rozwiązaniem tych problemów. W ramach stałej miesięcznej opłaty kierowcy zyskują możliwość jazdy nowym samochodem, a dodatkowo zdjęte zostają z nich wszystkie niedogodności związane z posiadaniem pojazdu; takie jak przeglądy lub koszty ewentualnych napraw. – dodaje Damian Ciesielczyk.

Fabrycznie nowe auto na 12 miesięcy w standardzie

Umowa w Qarsonie podpisywana jest wyłącznie na 12 miesięcy, a wszystkie oferowane auta są fabrycznie nowe. Sprawia to, że klienci zyskują niezwykłą elastyczność w doborze pojazdu do własnych, indywidualnych potrzeb. W przypadku nowej sytuacji życiowej

np. narodzin dziecka mogą bardzo szybko zmienić samochód na większy.

Aktualna oferta Qarsona w Polsce obejmuje kilkadziesiąt modeli popularnych marek. Koszt abonamentu dla Renault Clio rozpoczyna się od 499 złotych brutto, w ramach którego kierowca otrzymuje bezpłatny serwis i przeglądy gwarancyjne oraz pakiet 10 000 kilometrów.

Nasza oferta oparta jest na elastyczności. Stawiamy na samochody z najpopularniejszych segmentów rynku, czyli auta miejskie oraz crossovery. W miarę poszerzania portfolio Qarsona dostępnych od ręki będzie coraz więcej pojazdów, w tym również elektrycznych. Elastyczność rozumiemy również jako wolność wyboru dawaną klientom. Mogą dopasowywać swój pakiet do indywidualnych wymagań dodając ubezpieczenie, opony całoroczne lub zwiększając pakiet kilometrów. W rezultacie na ich miejscu postojowym znajdzie się dokładnie taki samochód, jaki jest im potrzebny w danym momencie – mówi Bartłomiej Żebrowski, dyrektor ds. sprzedaży i marketingu Qarsona w Polsce.

Zamów samochód w czasie zakupów

Do tej pory klienci, aby nabyć samochód musieli odwiedzić przynajmniej kilka salonów sprzedaży lub spędzić długie godziny na szukaniu internetowych ofert pojazdów używanych. Qarson wychodzi naprzeciw tym trudnościom i stawia na prostotę oraz szereg ułatwień dla kierowców.

Kluczową rolę odegrają w tym procesie bez wątpienia punkty sprzedaży, które zostały zlokalizowane w największych galeriach handlowych. Qarson w ten sposób wprowadza do Polski zupełnie nowy model, w ramach którego klienci będą mogli wybrać i zamówić samochód w trakcie swoich zakupów.

Wsparciem dla usługi jest witryna internetowa – qarson.pl. Wystarczy wejść na stronę, wybrać model w oparciu o markę lub wielkość pojazdu, a następnie dobrać ewentualne opcje dodatkowe. Po weryfikacji zdolności finansowej klienta, samochód zostanie w ciągu kilku dni dostarczony do jednego z punktów odbioru.

Nasz model sprzedaży opiera się na wieloletnim doświadczeniu, jakie zdobyliśmy na rynku francuskim. W minionym roku francuski Qarson zrealizował ponad 3000 zamówień on-line

- co daje nam łącznie więcej operacji internetowych niż tych zrealizowanych przez wszystkich dealerów samochodowych w Polsce. To tylko pokazuje, jak daleką drogę musi przejść polski motoryzacyjny e-commerce w obszarze nowych samochodów. Dużym ułatwieniem w tym procesie odegrają nasze punkty sprzedaży. W najpopularniejszych galeriach handlowych w dużych miastach klienci będą mogli spotkać się z naszymi doradcami w czasie swoich zakupów, dopytać o szczegóły naszej oferty, a następnie złożyć zamówienie na miejscu lub przez internet. – dodaje Bartłomiej Żebrowski.