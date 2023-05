Przesadził w zabudowanym. Motocyklista pożegnał się z prawem jazdy

130 km/h na ograniczeniu do 50 km/h to poważne przekroczenie prędkości, powodujące ogromne niebezpieczeństwo nie tylko dla motocyklisty, ale i innych uczestników ruchu. Międzyrzeccy policjanci nie mogli pozostać obojętni na taką jazdę. Zatrzymali użytkownika jednośladu i ukarali go surowym mandatem.