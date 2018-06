Przerwy w działaniu CEPiK-u. Usługi dla kierowców nie działają

CEPIK, System Rejestrów Państwowych, Platforma ePuap a także podstrony obywatel.gov.pl czy epuap.gov.pl nie działały od rana, 12 czerwca 2018 roku. Informatycy podjęli natychmiast intensywne prace nad problemem. Nie wiadomo, co było przyczyną awarii.

Na chwilę obecną nie wiadomo co było przyczyną problemu. Sytuacja nie nastraja jednak pozytywnie, bowiem kilka dni temu Minister Cyfryzacji, Marek Zagórski, chciał wprowadzić ułatwienia dla kierowców, którzy nie musieliby wozić przy sobie dowodu rejestracyjnego czy ubezpieczenia OC. Teraz całą infrastrukturę dotknęła awaria. Poza tym, do takiej usługi potrzebny jest CEPiK 2.0, którego wprowadzenie od kilku lat jest przesuwane i nic nie wskazuje na to, by sytuacja miała się zmienić.