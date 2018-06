Przejedź się nowym Harleyem zupełnie za darmo. Do wyboru 23 różne wersje legendy

Harley On Tour to impreza, która ma dać możliwość porównania motocykli z całej palety producenta z Milwaukee. Ciężarówka z 23 motocyklami odwiedza kolejne miasta, gdzie planowane są jazdy testowe. Wystarczy wcześniej zapisać się na konkretny model i godzinę.

(Fot. Jakub Tujaka)

Harley On Tour 2018 to kolejna edycja imprezy, która ma już swoją tradycję. Co roku wielka ciężarówka wypełniona nowiutkimi motocyklami Harley-Davidson przemierza Polskę i przywozi mnóstwo radości wszędzie tam, gdzie się pojawi.

Zasady są proste. Wystarczy sprawdzić rozkład jazdy ciężarówki, zadzwonić do odpowiadającego nam salonu Harleya, umówić się na konkretną godzinę i wybrać jeden lub więcej modeli. Decyzja nie należy do łatwych. 23 egzemplarze z rocznika 2018 to łakomy kąsek dla miłośników marki, a także dla tych, którzy chcą przetestować motocykle legendarnego producenta. Wycieczki startują do godzinę, więc w ciągu dnia można objeździć kilka maszyn.

Taka wizyta u dilera to wspaniała okazja do spotkania z właścicielami tych sprzętów, a także to rozmowy ze sprzedawcami.

W najbliższy weekend 2 i 3 czerwca 2018 Harley On Tour odbędzie się w Rzeszowie. Terminy, lista motocykli i dane kontaktowe do salonów można znaleźć na stronie internetowej Harley-Davidson.

Daty i lokalizacje kolejnych imprez Harley On Tour 2018: